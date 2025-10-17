La tentadora oferta que podría cambiar el futuro de Mauro Icardi: ¿se va de Turquía?
El delantero recibió una propuesta millonaria desde Arabia Saudita mientras su continuidad en Galatasaray sigue en suspenso.
El futuro de Mauro Icardi parece estar en una encrucijada. A los 32 años y con contrato vigente hasta mediados de 2026 con el Galatasaray de Turquía, el delantero rosarino podría cambiar de rumbo de manera drástica, en medio de su creciente relación con la actriz María Eugenia "China" Suárez, con quien recientemente se mudó a una lujosa villa en Arnavutköy, y la disputa por sus hijas con su expareja Wanda Nara.
Según el portal Tuttomercato, el NEOM SC de Arabia Saudita puso sobre la mesa una “megaoferta” de 10 millones de euros anuales (unos 11,7 millones de dólares) por dos temporadas, una cifra que supera ampliamente lo que percibe actualmente en el fútbol turco.
El ofrecimiento llega en un momento de incertidumbre, ya que el club de Estambul todavía no le presentó una propuesta formal de renovación. La directiva, encabezada por Dursun Özbek, considera que es “prematuro” discutir un nuevo vínculo y esperará el informe final del cuerpo técnico antes de definir su futuro. Mientras tanto, la propuesta saudí podría inclinar la balanza.
Desde su llegada al Galatasaray en 2022, procedente del Paris Saint-Germain (PSG), Icardi se transformó en una pieza clave del equipo. En tres temporadas, el atacante argentino conquistó cinco títulos -tres Superligas, una Copa de Turquía y una Supercopa-, además de marcar 66 goles y dar 22 asistencias en 96 partidos, cifras que lo convirtieron en capitán tras la salida de Fernando Muslera.
A nivel económico, Icardi percibe actualmente cerca de 11,5 millones de dólares por temporada, aunque según medios turcos habría aceptado reducir esa cifra a 7 millones en caso de continuar en el club. Pero la llegada de una propuesta saudí tan elevada, impulsada por el ambicioso proyecto de NEOM, la ciudad futurista que Arabia Saudita construye en el desierto con una inversión de 500.000 millones de dólares, podría alterar sus planes.
En paralelo, otros equipos también comenzaron a sondear su situación. Según Hurriyet, clubes como América de México, Peñarol de Uruguay y Estudiantes de La Plata se comunicaron con su entorno para conocer las condiciones de un eventual traspaso. En el caso del Pincha, la gestión habría sido impulsada directamente por Juan Sebastián Verón, interesado en repatriar al goleador a la Argentina, donde viven sus hijos.
