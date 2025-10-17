La tentadora oferta que podría cambiar el futuro de Mauro Icardi: ¿se va de Turquía?

galatasaray icardi

A nivel económico, Icardi percibe actualmente cerca de 11,5 millones de dólares por temporada, aunque según medios turcos habría aceptado reducir esa cifra a 7 millones en caso de continuar en el club. Pero la llegada de una propuesta saudí tan elevada, impulsada por el ambicioso proyecto de NEOM, la ciudad futurista que Arabia Saudita construye en el desierto con una inversión de 500.000 millones de dólares, podría alterar sus planes.

En paralelo, otros equipos también comenzaron a sondear su situación. Según Hurriyet, clubes como América de México, Peñarol de Uruguay y Estudiantes de La Plata se comunicaron con su entorno para conocer las condiciones de un eventual traspaso. En el caso del Pincha, la gestión habría sido impulsada directamente por Juan Sebastián Verón, interesado en repatriar al goleador a la Argentina, donde viven sus hijos.