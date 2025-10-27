El director de Alpine explicó la maniobra frustrada entre Franco Colapinto y Gasly en México

colapinto gasly

La prensa internacional destacó el progreso del piloto argentino, quien sigue ganándose un lugar en la Fórmula 1 por su consistencia y madurez dentro del equipo. La escudería francesa, por su parte, planea seguir apostando por él en las próximas fechas, conscientes de que su desempeño en pista y su potencial de crecimiento lo convierten en una de las grandes promesas del automovilismo.

Con la próxima carrera en San Pablo, Franco tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento y, quizá, para saldar la cuenta pendiente con su compañero de equipo.

#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/inX0IFMjpI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025