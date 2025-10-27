El director de Alpine explicó la maniobra frustrada entre Franco Colapinto y Gasly en México
Tras el último Gran Premio, Steve Nielsen aclaró si el piloto argentino tenía autorización para adelantar a su compañero antes de la aparición del auto de seguridad virtual.
El Gran Premio de México dejó un sabor agridulce para el equipo Alpine. Aunque el rendimiento general fue aceptable, el final de la carrera estuvo marcado por una incógnita que mantuvo en vilo a los fanáticos argentinos: ¿Franco Colapinto podía adelantar a Pierre Gasly en las últimas vueltas?
El joven bonaerense venía con mejor ritmo, estaba en zona de DRS y parecía listo para el sobrepaso cuando la aparición del auto de seguridad virtual, tras el abandono de Carlos Sainz, congeló la acción en pista. La situación generó comparaciones inmediatas con lo sucedido en Austin, donde el argentino había ignorado una orden de equipo al intentar superar a su compañero, lo que provocó tensiones internas.
En esta ocasión, el argentino acató las estrategias, pero el contexto impidió comprobar hasta dónde llegaba su libertad de maniobra. Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, brindó su versión de los hechos al término de la competencia.
“Sabíamos que sería una carrera complicada, pero tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo en condiciones difíciles”, afirmó. Según el dirigente, no existía una orden explícita que prohibiera el adelantamiento, siempre y cuando no se asumieran riesgos innecesarios. “Gestionamos ambos coches con equilibrio para evitar interferir con los líderes, pero queríamos que tuvieran la posibilidad de competir entre sí si se daba la oportunidad”, agregó.
Colapinto, que había apostado por neumáticos duros y mostraba un ritmo sostenido en las últimas vueltas, se encontró a menos de un segundo de Gasly antes de que se neutralizara la carrera. El auto de seguridad virtual y las banderas azules -por la inminente llegada de los líderes- impidieron cualquier intento de sobrepaso, dejando la definición sin resolver.
La prensa internacional destacó el progreso del piloto argentino, quien sigue ganándose un lugar en la Fórmula 1 por su consistencia y madurez dentro del equipo. La escudería francesa, por su parte, planea seguir apostando por él en las próximas fechas, conscientes de que su desempeño en pista y su potencial de crecimiento lo convierten en una de las grandes promesas del automovilismo.
Con la próxima carrera en San Pablo, Franco tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento y, quizá, para saldar la cuenta pendiente con su compañero de equipo.
