Escándalo en la Fórmula 1: Liam Lawson casi atropella a comisarios durante el Gran Premio de México

“En cuanto se hizo evidente que Lawson había entrado en boxes, se anularon las instrucciones de enviar comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Seguimos investigando lo ocurrido después”.

“La FIA también expresó su respeto y aprecio por las autoridades locales del automovilismo, los organizadores y los comisarios voluntarios por su papel. Su profesionalismo y dedicación son invaluables en cada evento que organizamos”.