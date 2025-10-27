Escándalo en la Fórmula 1: Liam Lawson casi atropella a comisarios durante el Gran Premio de México
Un error en boxes generó peligro extremo, la vida de dos marshalls estuvo en serio riesgo y la FIA evalúa abrir una investigación por el incidente.
El Gran Premio de México de la Fórmula 1 dejó este domingo un episodio alarmante que podría haber terminado en tragedia. Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, estuvo a punto de atropellar a dos comisarios que cruzaron la pista durante la salida temprana desde boxes, generando momentos de tensión tanto dentro como fuera de la carrera.
El neozelandés, visiblemente sorprendido y molesto, expresó por radio a su ingeniero: “¿En serio? ¿Acabas de ver eso? Podría haberlos... matado, amigo”. Aunque estas comunicaciones no se emitieron por televisión, fueron difundidas en redes sociales y generaron conmoción entre los aficionados y medios especializados.
Tras finalizar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lawson señaló que no comprendía cómo se permitió que los comisarios cruzaran la pista en funcionamiento y solicitó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que investigue el incidente: “No entendemos cómo, en una pista en funcionamiento, se permite que los comisarios crucen corriendo de esa manera. No tengo ni idea de por qué, seguro que nos darán alguna explicación, pero no puede volver a ocurrir”.
El hecho provocó críticas sobre los protocolos de seguridad en las competiciones de F1 y abrió un debate sobre la protección de los oficiales de pista y de los propios pilotos, recordando la importancia de mantener estrictos controles durante los momentos más peligrosos de la carrera.
El comunicado de la FIA sobre el cruce de los comisarios en la pista
“Después de un incidente en la primera curva, el control de carrera fue informado de que había escombros en la pista en el vértice de esa curva. En la tercera vuelta, se alertó a los comisarios y se les puso en espera para ingresar a la pista y recuperar los escombros una vez que todos los autos hubieran pasado”.
“En cuanto se hizo evidente que Lawson había entrado en boxes, se anularon las instrucciones de enviar comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Seguimos investigando lo ocurrido después”.
“La FIA también expresó su respeto y aprecio por las autoridades locales del automovilismo, los organizadores y los comisarios voluntarios por su papel. Su profesionalismo y dedicación son invaluables en cada evento que organizamos”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario