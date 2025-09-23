El récord que rompió Franco Mastantuono con su primer gol en Real Madrid
El argentino marcó su primer gol en el Merengue ante Levante y se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar para el club en LaLiga en el siglo XXI.
Franco Mastantuono vivió un día soñado en el Real Madrid: anotó su primer gol oficial con la camiseta merengue ante Levante y rompió un récord histórico en LaLiga. Con 18 años y 40 días, el argentino se convirtió en el segundo futbolista más joven en marcar para el club en el campeonato español en lo que va del siglo XXI.
El futbolista argentino quedó en la historia grande del Real Madrid tras convertir su primer gol en la victoria frente a Levante por LaLiga. El juvenil, que había desperdiciado una clara ocasión minutos antes, tuvo revancha y definió con clase para sellar un tanto que desató la euforia en el Santiago Bernabéu.
El momento llegó a los 37 minutos del primer tiempo: Mastantuono ingresó al área, dejó en el camino a un defensor y sacó un derechazo al ángulo que estiró la ventaja del Merengue. Ese grito significó no solo su estreno oficial con el conjunto blanco, sino también la apertura de una marca histórica.
El récord de Franco Mastantuono en LaLiga de España
Con 18 años y 40 días, Mastantuono se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar con el Real Madrid en LaLiga en el siglo XXI. Solo lo supera el brasileño Endrick, quien convirtió ante el Real Valladolid en agosto de 2024 con 18 años y 35 días.
Antes del gol del argentino, Vinicius Jr había abierto el marcador con una gran definición. El equipo dirigido por Xabi Alonso dominó de principio a fin y sumó un nuevo triunfo que lo deja como único líder del campeonato español, con 18 puntos en seis fechas disputadas. Además, lo vuelve a posicionar cómo uno de los equipos más importantes de la temporada que, sin lugar a dudas, buscará pelear en todos los frentes.
