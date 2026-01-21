El recuerdo del Papu Gómez sobre los días con Lionel Scaloni como compañero: "Era insoportable"

scaloni papu gomez 1

La descripción, cargada de humor, dejó en evidencia que muchas de las virtudes que hoy se destacan en el DT ya estaban presentes en su etapa como jugador. Con el cambio de roles y la llegada de Scaloni al seleccionado nacional, el Papu Gómez pasó a ser una presencia habitual en las convocatorias. Si bien no siempre contó con demasiados minutos en cancha, el entrenador siempre valoró su importancia dentro del grupo y su aporte desde lo humano.

Esa confianza mutua se mantuvo incluso en los momentos más difíciles, como quedó demostrado tras la sanción por doping que alejó al mediocampista de la actividad profesional. Un testimonio que expone que aquella relación nacida en Atalanta trascendió el tiempo, los roles y las circunstancias.

Cuando se conoció la suspensión de dos años, el gesto de Scaloni volvió a confirmar la solidez del vínculo. “Scaloni me llamaba cada dos o tres meses, me escribía preguntando cómo iba todo, si había novedades. Siempre se mostró muy cercano a mí, siempre se preocupó por todo. No me podía ayudar mucho, pero siempre se mostró muy solidario y es una de las personas que siempre estuvo muy pendiente de todo”, reveló el Papu en 2024.