El recuerdo del Papu Gómez sobre los días con Lionel Scaloni como compañero: "Era insoportable"
El exmediocampista repasó su vínculo con el actual DT de la Selección durante la última etapa del entrenador como futbolista profesional y dejó anécdotas imperdibles.
Alejandro “Papu” Gómez fue mucho más que un futbolista destacado en la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Dentro de ese plantel que alcanzó la gloria, su figura estuvo asociada al buen clima interno, al compañerismo y a una energía positiva que ayudó a consolidar la unión del grupo. Sin embargo, hay un dato que lo vuelve único dentro de la historia reciente del seleccionado: fue el único jugador que compartió equipo con Lionel Scaloni cuando el actual entrenador todavía era futbolista profesional.
Aquella coincidencia se dio en Atalanta, durante la temporada 2014-15, y dejó recuerdos que el Papu evocó con humor y afecto. Ese paso por el club de Bérgamo significó un antes y un después en la carrera del Papu Gómez. Llegó para transformarse en referente, líder futbolístico y símbolo de una institución que crecería de manera sostenida en el fútbol italiano y europeo.
En ese mismo contexto, Scaloni transitaba el tramo final de su carrera como jugador, sin imaginar que pocos años después se convertiría en el entrenador más exitoso de la historia del seleccionado albiceleste. La convivencia entre ambos se dio en un momento de transición, con roles todavía lejos de los que luego ocuparían.
En una entrevista con el programa Clank!, el exjugador de Arsenal recordó cómo era el día a día junto al "Gringo" y no dudó en describirlo con una frase que rápidamente se volvió viral. ”Con Leo tenía una relación extraordinaria. Nuestras familias también. Vivíamos en el mismo barrio, íbamos juntos a entrenar", contó, marcando la cercanía personal que los unía fuera del campo de juego. Esa relación cotidiana fue clave para construir un vínculo que luego se mantendría con el paso de los años.
El Papu también se animó a revelar detalles del carácter de Scaloni en aquel entonces, lejos de la imagen sobria y medida que hoy transmite desde el banco de suplentes. “Leo era insoportable. Era un tipo muy jodón, hablaba todo el tiempo; los tanos no lo soportaban. Era un chabón que era intenso. Era intensísimo. Un cago de risa. Muy bueno para el grupo. Y después se termina yendo, retirándose”.
La descripción, cargada de humor, dejó en evidencia que muchas de las virtudes que hoy se destacan en el DT ya estaban presentes en su etapa como jugador. Con el cambio de roles y la llegada de Scaloni al seleccionado nacional, el Papu Gómez pasó a ser una presencia habitual en las convocatorias. Si bien no siempre contó con demasiados minutos en cancha, el entrenador siempre valoró su importancia dentro del grupo y su aporte desde lo humano.
Esa confianza mutua se mantuvo incluso en los momentos más difíciles, como quedó demostrado tras la sanción por doping que alejó al mediocampista de la actividad profesional. Un testimonio que expone que aquella relación nacida en Atalanta trascendió el tiempo, los roles y las circunstancias.
Cuando se conoció la suspensión de dos años, el gesto de Scaloni volvió a confirmar la solidez del vínculo. “Scaloni me llamaba cada dos o tres meses, me escribía preguntando cómo iba todo, si había novedades. Siempre se mostró muy cercano a mí, siempre se preocupó por todo. No me podía ayudar mucho, pero siempre se mostró muy solidario y es una de las personas que siempre estuvo muy pendiente de todo”, reveló el Papu en 2024.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario