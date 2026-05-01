Mirtha Legrand reveló el verdadero problema de salud que la alejó de su programa: "Muy fuerte"
La conductora le envió un mensaje a Ángel de Brito en donde dio más detalles de sus estado de salud, por el que estuvo ausente de "La Noche de Mirtha".
Tras dos semanas de ausencia en su emblemático programa "La Noche de Mirtha", Mirtha Legrand brindó detalles sobre el cuadro respiratorio que la obligó a alejarse temporalmente de la pantalla de El Trece. Aunque su falta generó preocupación entre sus seguidores, la propia conductora aclaró la situación para llevar tranquilidad.
En un mensaje enviado a Ángel de Brito y difundido en LAM, la "Chiqui" explicó que el origen de su malestar fue una salida recreativa que no resultó como esperaba. "Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos", confesó.
Respecto al desencadenante, Mirtha relató que asistió al teatro a ver la obra "Rocky" y que la "muchísima refrigeración" de la sala terminó afectando su salud.
Si bien ya se encuentra en la etapa final de su recuperación, los médicos le aconsejaron mantener el reposo para estar "repuesta del todo" antes de retomar sus compromisos laborales. Esta disciplina médica es la que la mantuvo al margen de sus cenas televisivas, algo inusual en su histórica trayectoria.
“Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”, había afirmado la diva de los almuerzos, días atrás.
Mirtha Legrand seguirá sin conducir su programa
Debido a este proceso de recuperación, su nieta Juana Viale se hará cargo una vez más de la conducción este sábado 2 de mayo. La mesa ya tiene confirmados a sus invitados para acompañar a Juana en el reemplazo:
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Julián Weich (Conductor y actor).
Luciana Geuna (Periodista).
María O’Donnell (Periodista).
Miguel Ángel Boggiano (Economista).
Juan Viale también conducirá el almuerzo del domingo 3 de mayo, como ya es habitual. Para la ocasión, la mesa estará conformada por:
- Gustavo Garzón (actor).
- Mercedes Funes (actriz).
- Barbie Vélez (actriz).
- Fabián Medina Flores (el asesor de moda).
- Imanol Rodríguez (actor).
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