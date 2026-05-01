Mirtha Legrand reveló el verdadero problema de salud que la alejó de su programa: "Muy fuerte"

“Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”, había afirmado la diva de los almuerzos, días atrás.

Mirtha Legrand seguirá sin conducir su programa

Debido a este proceso de recuperación, su nieta Juana Viale se hará cargo una vez más de la conducción este sábado 2 de mayo. La mesa ya tiene confirmados a sus invitados para acompañar a Juana en el reemplazo:

Julián Weich (Conductor y actor).

Luciana Geuna (Periodista).

María O’Donnell (Periodista).

Miguel Ángel Boggiano (Economista).

Juan Viale también conducirá el almuerzo del domingo 3 de mayo, como ya es habitual. Para la ocasión, la mesa estará conformada por:

Gustavo Garzón (actor).

(actor). Mercedes Funes (actriz).

(actriz). Barbie Vélez (actriz).

(actriz). Fabián Medina Flores (el asesor de moda).

(el asesor de moda). Imanol Rodríguez (actor).