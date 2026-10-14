El refuerzo de Racing que llegó hace 40 días pero todavía no pudo debutar: los motivos
El delantero de 21 años llegó a Avellaneda a comienzos de septiembre como el último refuerzo de la Academia, pero una lesión en el pie le impide entrenarse con normalidad.
Leandro Córdoba todavía no pudo debutar con la camiseta de Racing, a pesar de que ya transcurrió más de un mes desde su presentación como refuerzo. El atacante fue anunciado el 3 de septiembre como la novena y última incorporación del equipo de Avellaneda, pero una dolencia física condicionó su preparación y lo mantiene trabajando de manera diferenciada.
La situación genera expectativa alrededor del futbolista de 21 años, que llegó procedente de Racing de Córdoba con la intención de ganarse un lugar en el plantel. Sin embargo, todavía no pudo entrenarse a la par de sus compañeros ni siquiera integrar el banco de suplentes en un partido oficial.
La lesión que retrasa el debut de Leandro Córdoba
El delantero continúa con trabajos de recuperación debido a un traumatismo en el pie y realiza sesiones de kinesiología para superar la molestia. Según la información disponible, el problema actual no sería el mismo esguince de tobillo que había arrastrado durante su etapa en el conjunto cordobés.
Su último partido con minutos fue el 17 de julio de 2026, cuando disputó 39 minutos frente a Mitre de Santiago del Estero. En aquel encuentro tuvo que salir por una molestia en esa zona, que posteriormente condicionó su continuidad.
El 30 de agosto estuvo entre los suplentes en el partido frente a Colón. Luego llegó a Racing, antes del compromiso ante Boca por la Copa Argentina, pero desde entonces no consiguió incorporarse con normalidad a los entrenamientos del equipo. Por ahora, su evolución física marcará los tiempos para que pueda empezar a competir por un lugar en la consideración del cuerpo técnico.
¿Cuánto pagó Racing por Leandro Córdoba y hasta cuándo tiene contrato?
Para concretar la incorporación, Racing adquirió el 50% de los derechos económicos del delantero por 650.000 dólares. Además, acordó una opción de compra por otro 30% de su ficha, aunque no trascendió el monto establecido para esa cláusula.
Córdoba firmó un contrato que se extiende hasta diciembre de 2030, una apuesta a largo plazo por parte de la institución de Avellaneda. Durante su paso por Racing (C), el atacante acumuló experiencia en la Primera Nacional. En ese campeonato disputó 20 partidos, convirtió cinco goles y aportó tres asistencias.
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