El refuerzo de Racing que llegó hace 40 días pero todavía no pudo debutar: los motivos

¿Cuánto pagó Racing por Leandro Córdoba y hasta cuándo tiene contrato?

Para concretar la incorporación, Racing adquirió el 50% de los derechos económicos del delantero por 650.000 dólares. Además, acordó una opción de compra por otro 30% de su ficha, aunque no trascendió el monto establecido para esa cláusula.

Córdoba firmó un contrato que se extiende hasta diciembre de 2030, una apuesta a largo plazo por parte de la institución de Avellaneda. Durante su paso por Racing (C), el atacante acumuló experiencia en la Primera Nacional. En ese campeonato disputó 20 partidos, convirtió cinco goles y aportó tres asistencias.