Cuándo se juega Boca vs. Palmeiras por la Recopa Sudamericana 2027
Boca y Palmeiras definirán la Recopa Sudamericana 2027. Todos los detalles sobre fechas, sedes y formatos del próximo título de Conmebol.
Tras la consagración de Palmeiras frente a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores 2026, quedó confirmada una nueva definición internacional entre gigantes del continente: Boca y el conjunto brasileño disputarán la Recopa Sudamericana 2027 durante el mes de febrero.
Según el calendario oficial de la Conmebol, la serie a doble partido comenzará el miércoles 17 de febrero en La Bombonera y se definirá el miércoles 24 de febrero en São Paulo.
El cruce enfrentará a los dos últimos campeones continentales de la temporada: Boca Juniors, que obtuvo su boleto al quedarse con la Copa Sudamericana 2026, y Palmeiras, que levantó su cuarta Copa Libertadores tras imponerse por 1-0 en Montevideo. Al tratarse del campeón de la Libertadores, el equipo paulista contará con la localía en el encuentro de vuelta.
Fechas y sedes de la final de la Recopa Sudamericana 2027
A diferencia de las finales únicas de la Libertadores y la Sudamericana, la Recopa Sudamericana 2027 mantiene su tradicional formato de ida y vuelta sin ventaja deportiva por gol de visitante:
- Partido de ida: Miércoles 17 de febrero de 2027La Bombonera (Buenos Aires, Argentina)
- Partido de vuelta: Miércoles 24 de febrero de 2027Allianz Parque / Nubank Parque (São Paulo, Brasil)
Cómo se juega la Recopa Sudamericana 2027: el formato
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Reglamento de definición: en caso de igualdad en el marcador global al cabo de los 180 minutos en Brasil, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, el campeón se conocerá mediante tiros desde el punto penal.
Historial y antecedentes: Boca Juniors es el máximo ganador histórico del certamen con cuatro títulos (1990, 2005, 2006 y 2008), mientras que Palmeiras conquistó el trofeo en 2022. Además, será un reencuentro mano a mano tras las semifinales de la Copa Libertadores 2023, serie en la que el Xeneize eliminó por penales al Verdão en São Paulo.
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