El cruce enfrentará a los dos últimos campeones continentales de la temporada: Boca Juniors, que obtuvo su boleto al quedarse con la Copa Sudamericana 2026, y Palmeiras, que levantó su cuarta Copa Libertadores tras imponerse por 1-0 en Montevideo. Al tratarse del campeón de la Libertadores, el equipo paulista contará con la localía en el encuentro de vuelta.