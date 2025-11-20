El regreso más tenso: Maximiliano Salas vuelve a la cancha de Racing con la camiseta de River

juanfer quintero

A este escenario se suma Juan Fernando Quintero, otro exAcademia cuya llegada a River a mitad de año fue vista como una jugada que rompió un supuesto pacto de caballeros. El colombiano será seguido de cerca por un público que todavía procesa la sensación de haber sido perjudicado en la reciente ventana de transferencias.

Más allá del contexto espeso, para los de Núñez el duelo representa una instancia límite. El "Muñeco" necesita recuperar la mejor versión de sus figuras en medio de una racha irregular y busca en Salas, Acuña y Quintero soluciones urgentes para evitar que la temporada quede marcada por una “crisis interminable”. En un Cilindro que promete una noche cargada de emociones, el regreso de estos jugadores será tan determinante como lo que suceda dentro de los 90 minutos.