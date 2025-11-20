El regreso más tenso: Maximiliano Salas vuelve a la cancha de Racing con la camiseta de River
El delantero, figura en el último cruce y protagonista del conflicto del mercado, se reencontrará con la Academia en un partido decisivo para el Millonario.
El enfrentamiento entre Racing y River por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 no solo será determinante para el futuro inmediato del equipo de Marcelo Gallardo, sino que estará atravesado por una fuerte carga emocional. El partido, que se disputará este lunes a las 19:15 en el Cilindro de Avellaneda, traerá de vuelta a varios viejos conocidos de la Academia, pero ninguna presencia será tan sensible como la de Maximiliano Salas, quien regresa a la que fue su casa llevando ahora la camiseta del Millonario.
La tensión en torno al delantero no es nueva. Su salida de la Academia todavía duele en la institución y entre los hinchas. Su decisión de ejecutar la cláusula de rescisión para marcharse al Millonario generó una herida profunda, reavivada por las palabras de Gustavo Costas, quien señaló que aquel episodio marcó el inicio del declive en el sueño de pelear una clasificación a la Copa Libertadores.
“Empezamos a estar mal este año cuando el otro club, que no quiero nombrar, nos lastimó mucho en la pretemporada”, expresó el entrenador, dejando en claro que el impacto fue tanto deportivo como emocional. Salas ya vivió un anticipo del clima hostil en el cruce de Copa Argentina jugado en Rosario.
Allí fue acusado de traidor, señalado desde las tribunas y convertido en el centro del morbo por tener que definir una llave contra su exequipo. A pesar del contexto, respondió con profesionalismo: no celebró el gol decisivo con el que River eliminó a Racing y mantuvo un comportamiento respetuoso con sus antiguos compañeros. Ese gesto, sin embargo, no alcanzó para calmar una relación que parece ya quebrada.
Además del caso Salas, el clásico suma otros condimentos que elevan el voltaje emocional: Marcos Acuña volverá a pisar el Cilindro luego del episodio caliente del último enfrentamiento, donde fue acusado de provocar con jueguitos de cabeza y terminó envuelto en un escándalo que incluyó el escupitajo de Adrián Balboa, sancionado por tres fechas.
A este escenario se suma Juan Fernando Quintero, otro exAcademia cuya llegada a River a mitad de año fue vista como una jugada que rompió un supuesto pacto de caballeros. El colombiano será seguido de cerca por un público que todavía procesa la sensación de haber sido perjudicado en la reciente ventana de transferencias.
Más allá del contexto espeso, para los de Núñez el duelo representa una instancia límite. El "Muñeco" necesita recuperar la mejor versión de sus figuras en medio de una racha irregular y busca en Salas, Acuña y Quintero soluciones urgentes para evitar que la temporada quede marcada por una “crisis interminable”. En un Cilindro que promete una noche cargada de emociones, el regreso de estos jugadores será tan determinante como lo que suceda dentro de los 90 minutos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario