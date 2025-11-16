Gustavo Costas reavivó la polémica por Maxi Salas y apuntó a River: "Nos hicieron mucho daño"
El entrenador de la Academia cuestionó el pase del futbolista al Millonario, pidió unidad en Racing y participó de un cántico contra Independiente ante los hinchas en Luján.
Gustavo Costas retomó la polémica por la salida de Maximiliano Salas y lanzó críticas hacia River al recordar el conflicto que atravesó a Racing durante la última pretemporada. El entrenador participó de la celebración por el décimo aniversario de la Filial “Iván Pillud” en Luján, donde fue invitado de honor y tomó la palabra frente a los hinchas.
Allí, el entrenador aseguró que el traspaso del delantero, que ejecutó su cláusula de €8,5M para pasar al Millonario, generó tensiones internas que marcaron el inicio del año de la Academia. “No nos dejemos dividir. Empezamos a estar mal este año ya cuando el otro club que no quiero nombrar, que no es el de al lado, nos lastimó mucho en la pretemporada. Nos dividieron, empezamos con este, el otro, puteaban a un jugador y nosotros no nos tenemos que dividir. Tenemos que estar juntos, porque lo más importante es el escudo”, afirmó ante la ovación del auditorio.
Gustavo Costas reavivó la polémica por Maxi Salas y apuntó a River: "Nos hicieron mucho daño"
No es la primera vez que el DT llama a la unidad del mundo Racing. Tras el primer partido luego del éxodo del delantero, ya había reprochado las peleas entre simpatizantes en redes sociales y advertido sobre la necesidad de cerrar la novela. En aquel momento, sostuvo: “Tenemos que evitar que el hincha se divida y se pelee por situaciones sin sentido, como pasó con el caso de Maxi Salas. Tenemos que estar unidos, ya está. El que se fue, se fue. Tenemos que preocuparnos por Racing”.
El conflicto, que atravesó el mercado de pases y generó cuestionamientos internos, volvió a ser parte del discurso de Costas en una jornada social y emotiva para el club, marcada por la presencia de glorias, familiares de dirigentes históricos y socios de larga trayectoria.
Sobre el cierre de la celebración, Costas compartió el escenario con Santiago Sosa, quien continúa su recuperación tras la grave lesión sufrida en la Copa Libertadores por un codazo de Marcos Rojo. Ambos se sumaron a los cánticos de los hinchas, entre ellos uno particularmente fuerte contra Independiente, que desató el entusiasmo de la filial y quedó registrado en un video captado por los presentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario