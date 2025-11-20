La dura respuesta de Chiqui Tapia luego de las críticas de Javier Tebas al fútbol argentino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1991561991186706495?s=20&partner=&hide_thread=false Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial.



¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? pic.twitter.com/3CNrcDwYrT — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 20, 2025

El mandatario español comparó la situación con Europa, donde señaló que “en la Eurocopa, de los 25 futbolistas 22 jugaban en nuestra liga”, destacando que ese escenario potencia la competitividad interna. Según su mirada, Argentina “debería estar entre las seis o siete primeras ligas del mundo” y consideró que “algo no se está haciendo bien”. Incluso cuestionó la estructura del campeonato local y su sistema de consagración: “Los equipos que hay en la Primera División, como se definen los campeones… me da pena. Hay muchísimas posibilidades y algo se está haciendo mal”.