La dura respuesta de Chiqui Tapia luego de las críticas de Javier Tebas al fútbol argentino
Las palabras del presidente de la Liga de España sobre el nivel del fútbol argentino generaron revuelo y motivaron la contundente respuesta de Tapia, quien defendió la identidad de la liga.
Javier Tebas volvió a referirse al fútbol argentino y sus palabras desataron un amplio revuelo. El presidente de LaLiga aseguró que “sufre” por el presente del torneo local y expresó que siente “pena” por el rendimiento de los clubes en un país con tanta pasión e historia. En su análisis, sostuvo que Argentina debería ser “una potencia mundial” también desde lo estructural y no solo desde lo que produce a nivel selección.
“Primero lo que siento es pena. No entiendo cómo un país con tanta pasión, tantos aficionados y un sentido de pertenencia único, que no hay igual en el mundo, no tenga clubes con ese rendimiento para convertirse en una potencia mundial”, afirmó. También remarcó que, aunque la Selección haya ganado la Copa del Mundo, los futbolistas deberían estar compitiendo en la liga local.
El mandatario español comparó la situación con Europa, donde señaló que “en la Eurocopa, de los 25 futbolistas 22 jugaban en nuestra liga”, destacando que ese escenario potencia la competitividad interna. Según su mirada, Argentina “debería estar entre las seis o siete primeras ligas del mundo” y consideró que “algo no se está haciendo bien”. Incluso cuestionó la estructura del campeonato local y su sistema de consagración: “Los equipos que hay en la Primera División, como se definen los campeones… me da pena. Hay muchísimas posibilidades y algo se está haciendo mal”.
Las palabras del dirigente español no pasaron desapercibidas. A través de su cuenta oficial de Twitter, Claudio Tapia compartió una captura de los dichos de Tebas y salió al cruce con un mensaje directo. “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”, escribió el presidente de la AFA.
Tapia también aprovechó para recordar críticas anteriores de Tebas a la estructura internacional: “¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes?”, respondió, dejando en claro que la postura española no es nueva para la dirigencia argentina.
Y además, agregó: "Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones. Y para que quede claro, no hace falta “nacionalizarte”. El argentino nace donde quiere, @Tebasjavier".
