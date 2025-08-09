El respetuoso homenaje que Paulo Dybala le hizo a Diogo Jota

Durante su paso por las instalaciones del Liverpool, la “Joya” se dirigió al improvisado memorial levantado en honor al delantero luso, un espacio donde simpatizantes, compañeros y allegados habían dejado flores, camisetas y mensajes en recuerdo del exjugador que supo dejar huella en el club británico con conquistas y actuaciones memorables. Allí, Dybala se inclinó levemente y depositó un ramo de flores blancas, en un gesto sencillo, pero profundamente cargado de significado. El ambiente se llenó de un silencio denso, de esos que parecen detener el tiempo, y todos los presentes se unieron en un instante casi sagrado para homenajear a Diogo Jota con el máximo respeto.