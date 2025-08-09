El respetuoso homenaje que Paulo Dybala le hizo a Diogo Jota
El argentino se acercó al memorial de Anfield y dejó un ramo de flores blancas en homenaje al delantero portugués, en una escena que emocionó al mundo del fútbol.
En una escena que combinó silencio, pesar y una profunda muestra de respeto, Paulo Dybala dejó una imagen que recorrió el planeta y tocó fibras muy sensibles en el mundo del fútbol. El crack argentino protagonizó un momento cargado de simbolismo tras el fallecimiento del portugués Diogo Jota, cuya repentina partida conmocionó tanto a fanáticos como a colegas.
Durante su paso por las instalaciones del Liverpool, la “Joya” se dirigió al improvisado memorial levantado en honor al delantero luso, un espacio donde simpatizantes, compañeros y allegados habían dejado flores, camisetas y mensajes en recuerdo del exjugador que supo dejar huella en el club británico con conquistas y actuaciones memorables. Allí, Dybala se inclinó levemente y depositó un ramo de flores blancas, en un gesto sencillo, pero profundamente cargado de significado. El ambiente se llenó de un silencio denso, de esos que parecen detener el tiempo, y todos los presentes se unieron en un instante casi sagrado para homenajear a Diogo Jota con el máximo respeto.
La escena fue capturada en un video difundido por los canales oficiales de la AS Roma, equipo en el que actualmente milita el cordobés. En la publicación, compartida en Instagram, el club acompañó las imágenes con un simple pero potente mensaje: “Tributo a Diogo”. En cuestión de horas, el material se viralizó y generó una avalancha de comentarios de admiración hacia el argentino, destacando la sensibilidad y humanidad detrás de su accionar, en un deporte que a veces olvida que, antes que rivales, los protagonistas son personas unidas por la misma pasión.
