Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Zambia
Rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina tiene este martes su último encuentro en el país. El DT prepara el equipo para la "despedida".
La Selección Argentina recibe este martes a Zambia en el segundo y último partido amistoso de la fecha FIFA y que sirve como "despedida" en el país previo al Mundial 2026, por lo que el entrenador Lionel Scaloni se encuentra delineando el equipo titular.
Como el pasado viernes, el encuentro se lleva a cabo este martes 31 de marzo desde las 20.15 en la Bombonera, con televisación de Telefe.
No es un partido más para la "Scaloneta" por varios factores. Por un lado, hay varios futbolistas que buscan mostrarse para entrar en la consideración del DT y pelear por uno de los pocos lugares que todavía quedan disponibles en la lista de 26 para la Copa del Mundo de Norteamérica.
Por otra parte, el equipo quedó algo en deuda por el bajo nivel mostrado el viernes, en el triunfo 2-1 ante el débil Mauritania. Estas dos cuestiones hacen creer que el entrenador de Pujato podría introducir algunas variantes en el once del nuevo amistoso.
Si bien todavía no hubo mayores pruebas, más allá del amistoso ante la Sub-20, Scaloni le daría minutos a varios de los que no ingresaron ante Mauritania, como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes. También podrían tener su chance Valentín Barco y José López, quienes buscan un lugar entre los 26.
El capitán Lionel Messi, quien entró en el segundo tiempo el pasado viernes, podría repetir esta situación. Es muy probable que no juegue desde el arranque pero que sí tenga un ingreso, ya que el DT prometió que iba a estar en ambos amistosos.
La posible formación de la Selección Argentina ante Zambia
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José López y Nicolás Paz.
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