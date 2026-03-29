Cambió el pronóstico y siguen las lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo se va la inestabilidad

clima buenos aires Pronóstico de lluvias y tormentas para este lunes en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

La mejora de las condiciones llegaría a partir del martes al AMBA, para cuando se espera cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30.

El miércoles, último día hábil de la semana previa a los feriados, tendría todavía buen clima, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y temperaturas de entre 20 y 30 grados.

El Jueves Santo, que también es feriado por el Día del Veterano de Malvinas, regresaría la inestabilidad con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas serían de entre 20 y 29 grados.

El Viernes Santo, por ahora, no tendría precipitaciones, en una jornada con cielo mayormente nublado; una mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta los 29.