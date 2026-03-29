Cambió el pronóstico y siguen las lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo se va la inestabilidad
El fin de semana estuvo signado por las lluvias y tormentas en el AMBA, y el Servicio Meteorológico no tiene buenas noticias.
Las lluvias y tormentas fueron la tendencia del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y lejos de llegar una mejora, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es desolador, ya que espera más días con precipitaciones fuertes.
Luego de un sábado lluvioso, el domingo arrancó también inestable y el organismo nacional preveía que se mantenga el mal clima, con probabilidades de tormentas aisladas para horas de la tarde y chaparrones en la noche; en una jornada que transcurrió con temperaturas de entre 21 y 25 grados.
El mal clima hizo estragos en varias zonas del país este domingo. Y la tendencia para la mini semana previa a los feriados sería de inestabilidad, pero además, con elevadas temperaturas, con marcas cercanas a los 30 grados durante una seguidilla de jornadas.
Hasta cuándo siguen las lluvias y tormentas en el AMBA
El inicio de la mini semana sería todavía con precipitaciones. El organismo nacional espera un lunes con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y cielo parcialmente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
La mejora de las condiciones llegaría a partir del martes al AMBA, para cuando se espera cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30.
El miércoles, último día hábil de la semana previa a los feriados, tendría todavía buen clima, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y temperaturas de entre 20 y 30 grados.
El Jueves Santo, que también es feriado por el Día del Veterano de Malvinas, regresaría la inestabilidad con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas serían de entre 20 y 29 grados.
El Viernes Santo, por ahora, no tendría precipitaciones, en una jornada con cielo mayormente nublado; una mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta los 29.
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