El sentido comunicado de Nueva Chicago para sus hinchas tras descender: "Perdón de corazón"

El mensaje, dirigido “a los socios e hinchas del Club Atlético Nueva Chicago”, empieza con una disculpa por la tristeza que provoca la caída en las familias verdinegras. La dirigencia admitió que les falló en lo deportivo y que no estuvo a la altura de la confianza que le dieron. También destacó el acompañamiento de la gente durante toda la temporada, en especial el aliento en los partidos de visitante, que calificó como una muestra de lealtad y amor por los colores.