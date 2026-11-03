El sentido comunicado de Nueva Chicago para sus hinchas tras descender: "Perdón de corazón"
La Comisión Directiva admitió un fracaso deportivo, prometió medidas en una semana y aclaró que el club sigue funcionando con normalidad.
Nueva Chicago vive horas de dolor en Mataderos. Tras el descenso del equipo, la Comisión Directiva emitió un comunicado oficial en el que pidió perdón a socios e hinchas y reconoció un “fracaso deportivo”. Al mismo tiempo, Daniel Ferreiro presentó su renuncia “de manera indeclinable” a su cargo en la institución.
El mensaje, dirigido “a los socios e hinchas del Club Atlético Nueva Chicago”, empieza con una disculpa por la tristeza que provoca la caída en las familias verdinegras. La dirigencia admitió que les falló en lo deportivo y que no estuvo a la altura de la confianza que le dieron. También destacó el acompañamiento de la gente durante toda la temporada, en especial el aliento en los partidos de visitante, que calificó como una muestra de lealtad y amor por los colores.
La Comisión Directiva asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas y por los errores en la conducción del fútbol profesional. Dijo que entiende la bronca, que respeta las críticas y que le toca dar explicaciones.
El sentido comunicado de Chicago tras descender: "Perdón de corazón"
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El club anunció que, en un plazo máximo de una semana, comunicará a los socios las primeras decisiones y medidas para el fútbol profesional. Hablaron de un momento de autocrítica y de replanteos, y pidieron poner los intereses de Chicago por encima de cualquier consideración personal.
Un mensaje de tranquilidad para el resto del club
La dirigencia buscó llevar calma a las familias que forman parte de la vida diaria de la institución. Aseguró que todas las disciplinas deportivas, las categorías formativas y las actividades sociales y culturales siguen desarrollándose con normalidad. El texto remarca que el club está “de pie, ordenado y en pleno funcionamiento” y que el crecimiento institucional alcanzado es un patrimonio que hay que cuidar. Para la Comisión Directiva, esa solidez será la base para recuperar el rumbo deportivo.
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