La revancha de Chacarita: a 14 años del dolor de la Promoción, mandó al descenso a Nueva Chicago

Hay heridas que el fútbol, más tarde o más temprano, termina por suturar con intereses. Lo que ocurrió en el estadio de San Martín tuvo todos los condimentos de una tragedia griega para unos y de una redención largamente esperada para otros. Chacarita Juniors se tomó una revancha histórica al derrotar por 2-0 a Nueva Chicago, asegurando su permanencia en la Primera Nacional y condenando al conjunto de Mataderos a descender a la tercera categoría.