El sentido mensaje de Rodrigo de Paul a Nicolás Otamendi tras su retiro de la Selección Argentina: "Eterno"
Luego de que el nuevo refuerzo de River dijera adiós a la Scaloneta, De Paul no dudó en usar sus redes sociales para brindarle todo su apoyo.
Nicolás Otamendi se despidió formalmente de la Selección Argentina este jueves y fue Rodrigo de Paul quien no dudó en dedicarle un sentido posteo a su compañero en la Scaloneta. Tras haber disputado juntos el Mundial 2026, "Ota" cerró el ciclo y el " motorcito" le envió cálidas palabras que no pasaron inadvertidas.
"El primer día que llegué, me abriste la puerta de la habitación y hasta el último día seguimos con cada uno de nuestros rituales… mi agradecimiento a vos hermano es eterno, fuiste un ejemplo y uno de los comandantes de esta hermosa historia que construyó este equipo", escribió en una historia de Instagram.
Con el corazón en la mano, De Paul cerró: "Gracias por todo, te voy a extrañar, te vamos a extrañar… ¡la habitación sin vos y tu play no será lo mismo!".
La carta de despedida: así se retiró Otamendi de la Selección Argentina
El marcador central de 38 años, referente ineludible y pilar fundamental del ciclo encabezado por Lionel Scaloni, confirmó que el cruce decisivo del Mundial 2026 marcó el cierre oficial de su trayectoria luciendo la albiceleste.
"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina; fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", comenzó expresando el defensor.
"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo", reflexionó el zaguero.
Asimismo, Otamendi le dedicó un párrafo especial al acompañamiento del público argentino a lo largo de sus casi dos décadas de recorrido con la bandera nacional.
"Gracias al hincha argentino por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", agregó el zaguero.
Sobre el cierre de la misiva, el referente dejó palabras de aliento para los futbolistas que continuarán vistiendo la indumentaria nacional en el próximo proceso clasificatorio y en las competencias continentales por venir.
"Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor", alentó el marcador central.
Con un rotundo "Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo", el defensor firmó un hasta siempre que marca el fin de una era para la defensa de la Selección.
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