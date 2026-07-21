El padre de Rodrigo De Paul habló de la relación con Tini Stoessel y sorprendió: "Ella es muy..."

El padre del mediocampista campeón del mundo fue entrevistado en La mañana con Moria y, lejos de esquivar el tema, habló con absoluta naturalidad sobre la pareja, dejando en claro la buena impresión que le genera la cantante. Consultado por Tini, no dudó en dedicarle una catarata de elogios y destacó el lugar que ocupa en la vida de su hijo. "La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable", aseguró.