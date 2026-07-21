Tini Stoessel compartió un sentido mensaje para Rodrigo De Paul y la Selección Argentina: "Difícil..."
Tini Stoessel les dedicó un emotivo mensaje a Rodrigo De Paul y a la Selección argentina tras su participación en el Mundial 2026.
Tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, Tini Stoessel volvió a demostrar públicamente su apoyo a Rodrigo De Paul y al plantel de Lionel Scaloni con un mensaje que compartió en sus redes sociales.
El mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul y la Selección Argentina
La cantante publicó una imagen del mediocampista contemplando a los hinchas argentinos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y la acompañó con una frase dedicada a la Scaloneta. “Son y van a ser eternos”, escribió, en respaldo al equipo luego de quedarse con el subcampeonato.
El gesto de la artista no sorprendió a sus seguidores, ya que durante toda la Copa del Mundo acompañó a la Albiceleste desde las tribunas. En distintos encuentros disputados en Estados Unidos se la pudo ver alentando, cantando y celebrando junto al resto de los fanáticos argentinos.
El mensaje de Rodrigo de Paul tras la final ante España
En tanto, Rodrigo De Paul permanece en territorio estadounidense una vez finalizado el certamen. El mediocampista no regresó con la delegación argentina y continúa en el país donde reside actualmente, ya que desde esta temporada defiende los colores del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), tras su salida del Atlético de Madrid.
Después de la final, el futbolista también recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso mensaje dedicado a los hinchas. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, comenzó escribiendo.
Luego agregó: “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.
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