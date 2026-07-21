Tini Stoessel compartió un sentido mensaje para Rodrigo De Paul y la Selección Argentina: "Difícil..."

Luego agregó: “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.