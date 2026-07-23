La despedida de Nicolás Otamendi con una emotiva carta: "Con la cabeza en alto"
Instantes después de sumarse a las prácticas en River tras el Mundial 2026, el defensor confirmó que la final en Estados Unidos fue su último partido con la camiseta nacional.
Se cierra una época dorada en la historia del fútbol nacional. Este jueves, minutos después de reincorporarse a los entrenamientos de River para encarar la competencia local, Nicolás Otamendi publicó una conmovedora carta abierta en sus redes sociales para ratificar su despedida definitiva de la Selección Argentina.
El marcador central de 38 años, referente ineludible y pilar fundamental del ciclo encabezado por Lionel Scaloni, confirmó que el cruce decisivo del Mundial 2026 marcó el cierre oficial de su trayectoria luciendo la albiceleste.
"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina; fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", comenzó expresando el defensor.
El balance del final de Nicolás Otamendi y el agradecimiento al hincha
Pese al trago amargo del encuentro decisivo ante España, el ex-Vélez y Benfica remarcó la tranquilidad del deber cumplido tras haber rozado nuevamente la gloria internacional y haber alcanzado la cima del fútbol en Qatar 2022.
"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo", reflexionó el zaguero.
Asimismo, Otamendi le dedicó un párrafo especial al acompañamiento del público argentino a lo largo de sus casi dos décadas de recorrido con la bandera nacional.
"Gracias al hincha argentino por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", agregó el zaguero.
Sobre el cierre de la misiva, el referente dejó palabras de aliento para los futbolistas que continuarán vistiendo la indumentaria nacional en el próximo proceso clasificatorio y en las competencias continentales por venir.
"Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor", alentó el marcador central.
Con un rotundo "Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo", el defensor firmó un hasta siempre que marca el fin de una era para la defensa de la Selección.
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