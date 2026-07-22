La decisión de Inter Miami sobre el regreso Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras el Mundial 2026
Pese a que la MLS ya se encuentra en plena competencia, Guillermo Hoyos dejó en claro que las figuras argentinas no apurarán su retorno a Estados Unidos.
Con la Major League Soccer (MLS) en marcha y el calendario oficial apretando las fechas, la gran incógnita en torno a la franquicia de Florida pasaba por conocer cuándo volverán a vestir la camiseta rosa sus principales figuras sudamericanas, principalmente Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
Sin embargo, desde el cuerpo técnico de las Garzas llevaron tranquilidad a la afición y marcaron una postura contundente sobre la carga física y emocional del plantel.
El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, evitó fijar un plazo para la reincorporación de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, asegurando que ambos futbolistas contarán con todo el tiempo de descanso que consideren necesario antes de sumarse a los entrenamientos.
Qué dijeron en Inter Miami sobre el regreso de Lionel Messi y Rodrigo De Paul
En conferencia de prensa, el DT remarcó la importancia de desconectar tras la exigencia del certamen internacional disputado en Norteamérica y dejó en segundo plano las urgencias del certamen estadounidense.
"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", reflexionó el estratega.
Consultado de manera insistente sobre un posible día de regreso a las canchas, Hoyos fue categórico respecto a las libertades que tendrán los referentes albicelestes: "Van a estar fuera el tiempo que tengan que estar", sentenció.
De esta manera, la franquicia priorizará la recuperación integral de sus estrellas antes de volver a alinearlos en el plano local.
Lionel Messi llegó a Rosario tras disputar la final del Mundial 2026
El capitán de la Selección Argentina Lionel Messi llegó este martes a Rosario tras disputar la final del Mundial 2026. Arribó a las 6.30 al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas en un avión privado proveniente de Miami.
El capitán de la Selección llegó a la ciudad santafesina junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.
Messi se trasladó directamente desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas a su casa en el barrio privado Kentucky, ubicado en Funes, donde pasará unos días de vacaciones en familia y descansar del desgaste físico y emocional tras obtener el subcampeonato del mundo.
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