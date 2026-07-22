La decisión de Inter Miami sobre el regreso Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras el Mundial 2026

Consultado de manera insistente sobre un posible día de regreso a las canchas, Hoyos fue categórico respecto a las libertades que tendrán los referentes albicelestes: "Van a estar fuera el tiempo que tengan que estar", sentenció.

De esta manera, la franquicia priorizará la recuperación integral de sus estrellas antes de volver a alinearlos en el plano local.

Lionel Messi llegó a Rosario tras disputar la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección Argentina Lionel Messi llegó este martes a Rosario tras disputar la final del Mundial 2026. Arribó a las 6.30 al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas en un avión privado proveniente de Miami.

El capitán de la Selección llegó a la ciudad santafesina junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Messi se trasladó directamente desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas a su casa en el barrio privado Kentucky, ubicado en Funes, donde pasará unos días de vacaciones en familia y descansar del desgaste físico y emocional tras obtener el subcampeonato del mundo.