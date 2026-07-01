El sincericidio de La Tora Villar que expuso a Sofía Martínez en pleno Mundial
Un comentario de la ex Gran Hermano sobre la periodista deportiva sorprendió al panel y rápidamente se volvió viral.
En plena cobertura del Mundial 2026, Sofía Martínez volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez no fue por una entrevista con un futbolista de la Selección Argentina, sino por un comentario inesperado de Lucila "La Tora" Villar que desató risas en el estudio y una catarata de reacciones en las redes sociales.
El episodio ocurrió durante una emisión de Cortá por Lozano, cuando el panel debatía cómo es el detrás de escena de una Copa del Mundo y las relaciones que se generan entre periodistas, jugadores y otras personalidades que forman parte del evento.
En ese contexto, La Tora tomó la palabra y lanzó un sincericidio que dejó expuesta a la periodista deportiva. "¿Sabés cómo la tirotean a ella, en todos lados?", dijo, provocando la inmediata reacción del resto de los presentes.
La frase hizo referencia a la gran cantidad de personas que intentan acercarse a Sofía Martínez cada vez que cubre un torneo internacional, ya sea por su creciente popularidad como periodista o por la visibilidad que alcanzó en los últimos años a partir de sus entrevistas con los futbolistas de la Selección.
Lejos de incomodarse, Sofía respondió con naturalidad y explicó que un Mundial también es un ámbito en el que conviven durante varias semanas periodistas, deportistas y trabajadores de distintos países. "Sí, pero también se presta mucho para socializar y conocer gente", reconoció, aunque dejó en claro que su prioridad siempre está puesta en el trabajo.
La periodista también contó que la intensidad de la cobertura hace que el cansancio termine imponiéndose sobre cualquier plan. "Terminás muerto, no tenés ganas de hacer nada", aseguró entre risas, desdramatizando el comentario de La Tora y explicando cómo se vive el ritmo cotidiano de una Copa del Mundo.
El intercambio no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la espontaneidad del momento. Mientras algunos se divirtieron con el sincericidio de La Tora, otros elogiaron la respuesta de Sofía Martínez y remarcaron el perfil profesional que mantiene desde que comenzó a cubrir a la Selección Argentina.
Con el correr de los años, la periodista se consolidó como una de las caras más reconocidas de las transmisiones deportivas y ganó una enorme popularidad por sus coberturas de la "Scaloneta". Esa exposición también hizo que, en distintas oportunidades, quedara envuelta en rumores sobre su vida sentimental, aunque siempre optó por mantener esos aspectos lejos de los medios y enfocarse en su carrera profesional.
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