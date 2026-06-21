Sofi Martínez, viral en el Mundial 2026: les enseñó a bailar "cumbia villera" a unos fanáticos extranjeros

El video no tardó en viralizarse y recibió una gran cantidad de comentarios celebrando la espontaneidad de Sofi Martínez y su manera de acercar la cultura argentina a los fanáticos de distintas partes del mundo. En plena cobertura mundialista, la periodista volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas por el público.

Sofi Martinez bailando con extranjeros en el Mundial 2026

La repercusión en redes

La publicación no tardó en hacerse viral y recibió cientos de comentarios de seguidores que celebraron tanto el carisma de Sofi Martínez como la química que mostró con los mellizos estadounidenses. Entre los mensajes más destacados se leyeron elogios como “Te estás luciendo como periodista, Sofía, felicitaciones”, “Sofi, sos la 1” y “Te amoooo mal Sofi”, mientras que otros usuarios destacaron el alcance del fenómeno con frases como “A nada de dominar el mundo” y “El crossover más esperado por toda Latinoamérica unida”.

El humor también tuvo un lugar central en la conversación. Varios seguidores bromearon sobre la influencia de la cultura argentina y sugirieron que los jóvenes conocieran géneros musicales populares del país. “Enséñales cuarteto” y “¿Y la cumbia villera cuándo empieza?” fueron algunos de los comentarios que más repercusión tuvieron.