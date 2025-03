El sorpresivo top tres de los mejores jugadores del mundo que hizo Rubén Insúa

En una entrevista con Jaque y Mate TV, el Gallego no dudó en su respuesta: “Messi, Vinícius y Mastantuono”, afirmó con seguridad. La mención del juvenil millonario, que viene destacándose en la Primera División y en la Selección Argentina Sub-20, dejó en claro la alta consideración que tiene Insúa por su talento.

El DT también fue consultado sobre quiénes son los mejores entrenadores del fútbol argentino y, en esa categoría, nombró a Gustavo Costas, Eduardo Domínguez y Marcelo Gallardo. Además, cuando le preguntaron sobre las hinchadas más destacadas del país, eligió las de San Lorenzo, Independiente y Estudiantes, tres clubes en los que dejó su huella como jugador.

Por qué decidió dirigir a Barracas y su conflictiva salida de San Lorenzo

Actualmente, Insua se encuentra dirigiendo al Guapo, un desafío que aceptó luego de rechazar varias propuestas. En diálogo con Radio La Red, reveló que su hijo Rodrigo, quien es futbolista del equipo, había influido en su decisión inicial de no asumir el cargo.

“Me llamaron varias veces y siempre les decía que no. Un día, Matías Tapia me preguntó por qué y le expliqué que mi hijo no quería ser dirigido por mí. Después me enteré de que hablaron con él y que había dado el visto bueno”, contó.

Sobre su conflictiva salida de San Lorenzo en 2024, Insúa aseguró que no tiene intenciones de regresar mientras la actual dirigencia siga en el cargo. “Nosotros teníamos una forma de trabajar y ellos otra. No me van a llamar y yo tampoco volvería con ellos”, sentenció.