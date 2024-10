El sugerente mensaje de Franco Colapinto a Williams: qué dijo sobre el interés de Red Bull

En la antesala del Gran Premio de Brasil, durante el media day, fue consultado sobre estos rumores. Frente a la posibilidad de que se concrete su traspaso a la escudería energética, abordó la situación con cautela: "Creo que no debería ser yo a la persona que se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta".

colapinto hamilton.jpg

Y advirtió: "Si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro. Pero no soy la persona adecuada, debería ser la última", expresó el argentino, quien estuvo acompañado por Lewis Hamilton y Lance Stroll en la conferencia.

La consulta giró en torno a la posibilidad de que Williams le facilite su salida si no le asegura un asiento en 2025, dado que el equipo británico contará con Albon y el recién confirmado Carlos Sainz. En relación a este tema, agregó: “Pienso que no voy a correr en Fórmula 1 el año que viene, y esa sigue siendo mi primera opinión. Realmente no me emociono por lo que sea que estén hablando", apuntó.

Colapinto, quien expresó su deseo de continuar en la F1 en 2025, fue claro al señalar su agradecimiento hacia la escudería británica y su director, James Vowles: "Me dieron una oportunidad increíble, gracias a James. Todo el equipo me dio mucha confianza. No esperaba conseguirlo este año y trato de hacer lo mejor posible, tener los mejores resultados para demostrar que merezco estar aquí″, sostuvo.

colapinto volwes.jpg

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horas del Gran Premio de Brasil

Viernes 1 de noviembre

Práctica libre 1: 11:30

Clasificación sprint: 15:30

Sábado 2 de noviembre

Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 3 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 14:00

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

Brasil | Interlagos : 3 de noviembre

: 3 de noviembre Las Vegas | Las Vegas : 24 de noviembre

: 24 de noviembre Qatar | Losail : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre