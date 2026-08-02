Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Plantense vs. Talleres por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura.
Platense y Talleres se miden este lunes desde las 19, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se disputa en el estadio Ciudad de Vicente López y será televisado por TNT Sports.
Daniel Zamora será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Hugo Páez y Sebastián Pumetti. Además, Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Diego Romero será el AVAR.
El "Calamar" llega con un punto tras un comienzo irregular en el campeonato. El conjunto dirigido por Walter Zunino debutó con un empate frente a Unión y, en la segunda fecha, cayó ante Instituto en Córdoba.
Talleres, por su parte, busca recuperarse luego de un inicio adverso en el certamen: comenzó el torneo con una derrota por 1 a 0 frente a Newell's en Rosario y volvió a caer en la segunda jornada al perder como local ante Vélez, tras ir en ventaja en el marcador.
El equipo dirigido por Jorge Sampaoli intentará cortar la racha negativa en Vicente López para conseguir sus primeros puntos en el campeonato.
Formaciones de Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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