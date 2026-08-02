Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
Sarmiento e Independiente Rivadavia abren la jornada del lunes correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa desde las 16:45, en el estadio Eva Perón, y será televisado por ESPN Premium.
Pablo Echavarría será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Lucio Méndez y Gisela Bosso. Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El "Verde" debutó con una derrota por 3 a 2 frente a Argentinos Juniors como local y, en la segunda fecha, cayó 3 a 2 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, por lo que irá en busca de sus primeros puntos en el Clausura frente a su gente.
Independiente Rivadavia, por su parte, llega con el objetivo de mantener su invicto en el campeonato: puso primera con un empate ante Atlético Tucumán y sumó una importante victoria por 2 a 1 ante Huracán en la segunda fecha.
Con cuatro unidades, el conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará prolongar su buena racha en Junín para mantenerse en lo más alto de la tabla anual.
Formaciones de Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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