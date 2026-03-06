El susto de Colapinto en las prácticas libres 2 en Australia: "Me quemó una parte del ojo"

Embed Franco contó que en el box le tiraron hielo seco en ojo



El propio Colapinto reconoció que el equipo todavía intenta comprender qué está ocurriendo con el auto. "Hay cosas que no están funcionando como deberían", explicó al referirse al comportamiento del A526 durante las tandas iniciales del fin de semana.

A pesar de las dificultades, el argentino se mostró confiado en que el equipo podrá encontrar mejoras antes de las próximas salidas a pista. “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”.

El corredor también buscó restarle dramatismo a lo ocurrido y destacó que el viernes de entrenamientos sirve principalmente para recopilar información. “Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer de cara a mañana”.

Con el inconveniente ocular ya resuelto, el piloto argentino continuará con el programa previsto para el fin de semana australiano, que incluye la tercera práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo.

