El susto de Colapinto en las prácticas libres 2 en Australia: "Me quemó una parte del ojo"
El piloto argentino vivió un momento de preocupación al bajarse de su monoplaza. Aunque su molestia ocular encendió las alarmas dentro del equipo, el propio corredor explicó lo ocurrido.
El inicio del Gran Premio de Australia de la Formula 1 dejó una situación inesperada dentro del equipo Alpine F1 Team. Más allá de los resultados en pista durante las primeras prácticas libres, la atención del equipo se concentró por unos momentos en la salud de Franco Colapinto, quien evidenció una clara molestia en uno de sus ojos al finalizar la segunda sesión de entrenamientos en el circuito de Albert Park Circuit.
El piloto argentino había finalizado 16° en la primera práctica y 18° en la segunda, en una jornada complicada para la escudería francesa. Sin embargo, el foco pasó rápidamente de lo deportivo a lo médico cuando Colapinto descendió de su monoplaza A526 y comenzó a mostrar signos de incomodidad en la vista. Durante su caminata desde la zona de pista hacia el hospitality del equipo, fue acompañado por una asistente mientras intentaba aliviar la molestia.
Las cámaras captaron el momento en el que el corredor se abría el ojo derecho y tiraba hacia atrás las pestañas para intentar observar mejor, antes de aplicarse gotas descongestivas. Ese gesto generó preocupación inmediata entre quienes seguían la actividad, ya que se interpretó como un posible problema visual serio en medio del fin de semana de competencia.
La incertidumbre duró pocos minutos. El propio Colapinto explicó qué había ocurrido y llevó calma tanto al equipo como a los aficionados. Reveló que el problema había sido provocado por un elemento químico utilizado en el paddock. “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito".
Tras despejar las dudas sobre su estado físico, el piloto argentino también analizó el rendimiento del equipo durante la primera jornada de actividad en Melbourne. Las sensaciones dentro de Alpine no fueron las mejores, ya que el monoplaza no mostró el rendimiento esperado en comparación con lo visto durante la preparación previa al campeonato.
El propio Colapinto reconoció que el equipo todavía intenta comprender qué está ocurriendo con el auto. "Hay cosas que no están funcionando como deberían", explicó al referirse al comportamiento del A526 durante las tandas iniciales del fin de semana.
A pesar de las dificultades, el argentino se mostró confiado en que el equipo podrá encontrar mejoras antes de las próximas salidas a pista. “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”.
El corredor también buscó restarle dramatismo a lo ocurrido y destacó que el viernes de entrenamientos sirve principalmente para recopilar información. “Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer de cara a mañana”.
Con el inconveniente ocular ya resuelto, el piloto argentino continuará con el programa previsto para el fin de semana australiano, que incluye la tercera práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo.
