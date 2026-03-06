Decepcionante primer día de Alpine en Australia: un arranque prometedor que terminó con dudas

Embed ¡¡CUIDADO CON EL #43!! ¡¡COLAPINTO BLOQUEÓ, SE PASÓ DE LARGO Y TERMINÓ EN LA GRAVA DURANTE LA FP1!!



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5MC9NVBHm8 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

El más rápido de esa primera sesión fue Charles Leclerc, que lideró el 1-2 del equipo Ferrari por delante de Lewis Hamilton. El monegasco marcó 1:20:267 y dejó a su compañero a 469 milésimas, mientras que Verstappen completó el podio provisional de la tanda.

franco colapinto australia 1

Colapinto y Gasly, muy lejos: la segunda dejó muchas dudas y preocupación

La segunda práctica libre, en cambio, mostró un panorama menos alentador para Alpine. Colapinto inició la sesión con un registro de 1:23.976 que lo ubicó momentáneamente en la 13ª posición, mientras que Gasly se posicionó 11° con un tiempo de 1:23.427.

Embed ¡HAMILTON ESTUVO MUY CERCA DE CHOCAR A COLAPINTO! El argentino arrancó con problemas con la marcha, fue lento en la recta principal y el piloto de Ferrari logró esquivarlo a tiempo.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uNj8ONqjzm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Con el avance de la sesión, el rendimiento del monoplaza comenzó a mostrar algunas dificultades. En un momento del entrenamiento, el control de carrera incluso informó que el argentino sería investigado por una posible “conducción innecesariamente lenta”, una situación que añadió tensión a la jornada.

Embed ¡COLAPINTO SE FUE DE PISTA! En el intento de vuelta rápida con los neumáticos blandos, Franco bloqueó en la curva 3 y salió de los límites.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vZLvcX65Dz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Más adelante, Colapinto mejoró su tiempo a 1:23.199 y llegó a ubicarse 14°, a apenas tres décimas de su compañero. No obstante, en la segunda mitad de la práctica ambos pilotos ingresaron a boxes y regresaron a pista sin lograr mejorar significativamente sus registros.

En los minutos finales, el argentino sufrió un bloqueo que estuvo cerca de terminar en despiste, aunque logró recuperar el control del auto sin consecuencias. Finalmente, el día terminó con Alpine en la parte baja de la clasificación: Gasly finalizó 16° y Colapinto 18°, muy lejos de los líderes. Así, el primer día de actividad dejó un panorama ambiguo para el equipo: un comienzo prometedor con algunos destellos de velocidad, pero también varias dudas que deberán resolverse antes de la clasificación del sábado.

Embed Gasly le saca unas décimas de ventaja a Colapinto, pero Alpine sigue muy lejos en esta FP2.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/j4L0yEwVgl — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Los horarios del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02.00

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00