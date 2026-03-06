Decepcionante primer día de Alpine en Australia: un arranque prometedor que terminó con dudas
El piloto argentino y su compañero francés no pudieron meter el auto entre los primeros 10. El rendimiento del A526 decayó con el correr de la jornada.
La temporada de Formula 1 comenzó oficialmente con las primeras actividades en el circuito de Albert Park Circuit, escenario del Gran Premio de Australia. Allí, Franco Colapinto inició su participación en el campeonato con una jornada que dejó sensaciones mixtas para el equipo Alpine F1 Team.
La primera práctica libre de Alpine había dejado buenas sensaciones
Durante la primera práctica libre, el piloto argentino logró mostrar un rendimiento competitivo en comparación con su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly. En los primeros minutos de la sesión, Colapinto comenzó a adaptarse al trazado semipermanente de Melbourne, un circuito que suele presentar menor adherencia al inicio debido a la suciedad acumulada en el asfalto.
Con el paso de las vueltas, el argentino fue encontrando mejores sensaciones con los neumáticos y llegó a ubicarse en posiciones destacadas del clasificador. Incluso registró una vuelta de 1:27:466 que, durante algunos instantes, lo colocó como el más rápido de la sesión. Sin embargo, la pista fue evolucionando rápidamente y los tiempos comenzaron a bajar de manera considerable.
El neerlandés Max Verstappen, al mando de su Red Bull, marcó posteriormente un registro de 1:22:920 que lo desplazó del primer lugar. A pesar de ello, la actuación del argentino en esa tanda inicial resultó positiva, sobre todo por haber logrado finalizar en la 16ª posición con un tiempo de 1:23:325 y completar 25 vueltas.
Ese resultado también le permitió terminar por delante de Gasly, quien quedó 18° y a siete décimas del tiempo marcado por Colapinto. Para el piloto de Pilar, el dato no fue menor: se trató del primer duelo directo entre ambos en pista luego de la pretemporada, frente a un corredor con amplia experiencia en la categoría.
El más rápido de esa primera sesión fue Charles Leclerc, que lideró el 1-2 del equipo Ferrari por delante de Lewis Hamilton. El monegasco marcó 1:20:267 y dejó a su compañero a 469 milésimas, mientras que Verstappen completó el podio provisional de la tanda.
Colapinto y Gasly, muy lejos: la segunda dejó muchas dudas y preocupación
La segunda práctica libre, en cambio, mostró un panorama menos alentador para Alpine. Colapinto inició la sesión con un registro de 1:23.976 que lo ubicó momentáneamente en la 13ª posición, mientras que Gasly se posicionó 11° con un tiempo de 1:23.427.
Con el avance de la sesión, el rendimiento del monoplaza comenzó a mostrar algunas dificultades. En un momento del entrenamiento, el control de carrera incluso informó que el argentino sería investigado por una posible “conducción innecesariamente lenta”, una situación que añadió tensión a la jornada.
Más adelante, Colapinto mejoró su tiempo a 1:23.199 y llegó a ubicarse 14°, a apenas tres décimas de su compañero. No obstante, en la segunda mitad de la práctica ambos pilotos ingresaron a boxes y regresaron a pista sin lograr mejorar significativamente sus registros.
En los minutos finales, el argentino sufrió un bloqueo que estuvo cerca de terminar en despiste, aunque logró recuperar el control del auto sin consecuencias. Finalmente, el día terminó con Alpine en la parte baja de la clasificación: Gasly finalizó 16° y Colapinto 18°, muy lejos de los líderes. Así, el primer día de actividad dejó un panorama ambiguo para el equipo: un comienzo prometedor con algunos destellos de velocidad, pero también varias dudas que deberán resolverse antes de la clasificación del sábado.
Los horarios del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
