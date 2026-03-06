La inesperada confesión de Franco Colapinto sobre el monito viral "Punch" que sorprendió a sus fans
El pilarense ya emprendió un nuevo año en la Fórmula 1, dejando una aclaración que enterneció a sus seguidores. Mirá lo que dijo.
El Gran Premio de Australia ha comenzado y, como es costumbre, Franco Colapinto no solo es noticia por su rendimiento en pista, sino por su carisma arrollador. En la antesala de su estreno con el equipo Alpine, el piloto argentino protagonizó un momento viral junto a su nuevo compañero, el francés Pierre Gasly.
A través de sus canales oficiales, la escudería francesa publicó un divertido clip donde puso a prueba los oídos de sus pilotos. El desafío consistía en identificar sonidos de animales autóctonos de Australia, lo que derivó en risas y mucha complicidad entre ambos.
El comentario de Colapinto sobre el mono "Punch"
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el interés de Franco por un fenómeno de las redes sociales. En medio de la grabación, Colapinto aprovechó para bromear y mostrar su preocupación por la actualidad del monito Punch, el personaje que es furor en TikTok y X, luego de haber sido rechazado por su propia madre y haber hallado refugio en un peluche de apego.
Mientras intentaban identificar fauna local, Franco interrumpió el clima protocolar con una confesión que descolocó a todos: “Yo sé que nos interesa mucho saber sobre estos animales australianos, pero a mí solamente me importa Punch”, aseguró. Ante la mirada atónita de los presentes, el pilarense redobló la apuesta con total naturalidad: “¿No les gusta Punch? Es mi imperio romano, Punch".
Como era de esperar, la comunidad digital no tardó en explotar. El posteo de la escudería francesa se llenó de comentarios que celebran la frescura del argentino. Entre las reacciones más destacadas, los fanáticos escribieron: “Franco siendo Franco, te amamooooos”; “Me encanta que sepa sobre Punch”; “Fran y Pierre son los hermanos macana”.
Este cruce entre el automovilismo de élite y la cultura digital vuelve a ratificar el fenómeno que genera el pilarense: una mezcla de talento deportivo y frescura que mantiene a los fanáticos cautivados antes de que se apaguen los semáforos en Melbourne.
