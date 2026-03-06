La inesperada confesión de Franco Colapinto sobre el monito viral "Punch" que sorprendió a sus fans

El comentario de Colapinto sobre el mono "Punch"

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el interés de Franco por un fenómeno de las redes sociales. En medio de la grabación, Colapinto aprovechó para bromear y mostrar su preocupación por la actualidad del monito Punch, el personaje que es furor en TikTok y X, luego de haber sido rechazado por su propia madre y haber hallado refugio en un peluche de apego.