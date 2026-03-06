Video: el momento de tensión entre Colapinto y Hamilton tras una falla en su auto
Una inesperada pérdida de potencia en su monoplaza generó una situación peligrosa durante la segunda práctica libre. ¡Mirá el video!
La actividad del viernes en el circuito de Albert Park Circuit dejó un momento de máxima tensión durante las prácticas del Gran Premio de Australia de la Formula 1. El protagonista fue el argentino Franco Colapinto, quien sufrió un inconveniente mecánico en su monoplaza que casi termina en un incidente con el británico Lewis Hamilton.
El episodio ocurrió durante la segunda sesión de entrenamientos libres, cuando el piloto de Alpine F1 Team intentaba iniciar una vuelta rápida. En ese momento, el motor de su A526 perdió potencia de forma repentina justo cuando se aproximaba a la recta principal del circuito australiano. La disminución brusca de velocidad dejó al argentino en una posición comprometida dentro del trazado, ya que permaneció en la línea ideal por donde transitan los autos a máxima velocidad.
La situación se volvió aún más peligrosa cuando Hamilton apareció detrás a gran ritmo en su intento por marcar un tiempo competitivo. El siete veces campeón del mundo se encontró de golpe con el Alpine circulando mucho más lento de lo habitual. Para evitar una colisión que podría haber tenido consecuencias graves, el británico tuvo que reaccionar de inmediato con un volantazo hacia la derecha.
La maniobra defensiva permitió evitar el contacto entre ambos monoplazas, aunque el momento generó tensión en pista. Tras el incidente, Hamilton comunicó lo sucedido por radio a su equipo, aunque en ese momento no pudo identificar con precisión qué piloto había provocado la situación. Luego de esquivar el obstáculo, el británico levantó el ritmo y continuó con su giro.
El problema que afectó a Colapinto estuvo relacionado con una pérdida repentina de rendimiento en el motor. Ante esa circunstancia, el procedimiento habitual indica que el piloto debe intentar apartar el auto de la trayectoria principal para evitar interferir con otros competidores que circulan a velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora. En este caso, la maniobra no se produjo con la rapidez necesaria y eso generó el peligroso cruce con Hamilton.
La jornada, además, ya venía siendo compleja para el piloto argentino en el circuito de Melbourne. Durante la primera práctica del día, Colapinto había sufrido un despiste en la curva 1. En esa maniobra el monoplaza se fue largo, atravesó la cama de leca y posteriormente regresó a la pista sin daños importantes, lo que le permitió continuar con el programa de entrenamiento.
Las complicaciones también se repitieron más tarde, ya en la segunda tanda. En el sector de la curva 3, el auto volvió a mostrar signos de inestabilidad cuando la parte trasera del vehículo se desacomodó tras pisar fuera de los límites del trazado. Aunque el piloto logró controlar el monoplaza, la situación volvió a evidenciar las dificultades del equipo para encontrar el equilibrio adecuado del coche.
Este tipo de problemas no es extraño en el inicio de temporada, especialmente en circuitos callejeros como el de Albert Park, que combinan sectores de alta velocidad con curvas técnicas y zonas donde el margen de error es mínimo. En ese contexto, el trabajo de los ingenieros de Alpine estará enfocado en mejorar el comportamiento del auto para las próximas sesiones del fin de semana.
Los horarios del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
