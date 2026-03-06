Video: el momento de tensión entre Colapinto y Hamilton tras una falla en su auto

La jornada, además, ya venía siendo compleja para el piloto argentino en el circuito de Melbourne. Durante la primera práctica del día, Colapinto había sufrido un despiste en la curva 1. En esa maniobra el monoplaza se fue largo, atravesó la cama de leca y posteriormente regresó a la pista sin daños importantes, lo que le permitió continuar con el programa de entrenamiento.

franco colapinto australia 3

Las complicaciones también se repitieron más tarde, ya en la segunda tanda. En el sector de la curva 3, el auto volvió a mostrar signos de inestabilidad cuando la parte trasera del vehículo se desacomodó tras pisar fuera de los límites del trazado. Aunque el piloto logró controlar el monoplaza, la situación volvió a evidenciar las dificultades del equipo para encontrar el equilibrio adecuado del coche.

Este tipo de problemas no es extraño en el inicio de temporada, especialmente en circuitos callejeros como el de Albert Park, que combinan sectores de alta velocidad con curvas técnicas y zonas donde el margen de error es mínimo. En ese contexto, el trabajo de los ingenieros de Alpine estará enfocado en mejorar el comportamiento del auto para las próximas sesiones del fin de semana.

Los horarios del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02.00

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00