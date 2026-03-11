El TC2000 arranca su temporada con un espectacular circuito callejero en Buenos Aires

La carrera también forma parte de un proyecto más amplio para reposicionar a Buenos Aires dentro del calendario internacional del deporte motor. Las obras en el Autódromo Gálvez apuntan a adaptar sus instalaciones a estándares internacionales con la intención de recibir nuevamente grandes competencias. Entre los objetivos que se barajan a futuro aparecen la posibilidad de que el MotoGP vuelva a competir en la ciudad después de 28 años y, en un horizonte más ambicioso, recuperar una fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

tc2000 obelisco 1

TC2000 vuelve a la calle: una actividad para disfrutar en familia

Más allá de la carrera en sí, el evento fue concebido como un verdadero festival del automovilismo. Durante tres días, el predio se transformará en un espacio pensado para el entretenimiento de toda la familia, con propuestas que van mucho más allá de la actividad deportiva. Entre las principales atracciones habrá un amplio patio gastronómico con foodtrucks, un jardín cervecero, puestos de merchandising y exhibiciones de autos clásicos que repasarán parte de la historia de la categoría. También se instalarán espacios especialmente diseñados para el público infantil, con inflables, juegos y circuitos de karting a pedal.

La denominada Fan Zone ofrecerá experiencias interactivas para los asistentes. Allí se podrán probar simuladores de conducción de alta precisión, participar en desafíos de reflejos y manejo virtual, e incluso experimentar simuladores inspirados en la F1.

tc2000 soldatti

El evento también incluirá una muestra histórica del automovilismo con trofeos, cascos y objetos emblemáticos del TC2000. Entre las piezas más llamativas se exhibirá una réplica del legendario auto “Flecha de Plata” asociado a Juan Manuel Fangio, uno de los grandes íconos del deporte motor a nivel mundial.

La programación se completará con espectáculos en vivo, exhibiciones de motos de cross y un show de acrobacias a cargo de la Brigada Blanca. Además, artistas urbanos realizarán intervenciones artísticas en vivo inspiradas en el mundo del automovilismo, aportando una dimensión cultural al evento.