El TC2000 arranca su temporada con un espectacular circuito callejero en Buenos Aires
La categoría iniciará el campeonato 2026 con una carrera urbana en el sur de la capital argentina. Automovilismo, shows y actividades para toda la familia.
La temporada 2026 del TC2000 comenzará con una propuesta especial que combina velocidad y espectáculo en pleno espacio urbano. Este fin de semana, la categoría abrirá su campeonato con una carrera callejera en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, marcando así el regreso de los autos a un circuito urbano porteño después de más de una década.
El escenario elegido se encuentra en las inmediaciones del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, un lugar emblemático del automovilismo argentino que actualmente atraviesa un proceso de renovación y modernización. Mientras se realizan esas obras, los organizadores diseñaron un circuito urbano de 2.509 metros que recorrerá sectores cercanos al tradicional predio y permitirá que la velocidad vuelva a sentirse en las calles de la ciudad.
El trazado fue armado principalmente sobre las avenidas General Roca y Escalada, además de incluir sectores del Parque de la Ciudad. Uno de los puntos más destacados será su extensa recta principal de 952 metros, donde los autos del TC2000 podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora, lo que promete ofrecer un espectáculo atractivo para los fanáticos del deporte motor.
La competencia no solo marcará el inicio del campeonato, sino también el regreso de la categoría a las calles de Buenos Aires después de trece años. La última vez que el TC2000 corrió en un circuito urbano dentro de la capital fue en 2013, cuando se disputó una carrera en el barrio de Recoleta. Antes, en 2012, la categoría también había realizado una experiencia similar con un trazado sobre la Avenida 9 de Julio, frente al emblemático Obelisco.
Desde el Gobierno de la Ciudad destacaron la importancia de la iniciativa. El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, definió la propuesta como “una fiesta del automovilismo”, subrayando que el objetivo es ofrecer una experiencia completa para el público.
La carrera también forma parte de un proyecto más amplio para reposicionar a Buenos Aires dentro del calendario internacional del deporte motor. Las obras en el Autódromo Gálvez apuntan a adaptar sus instalaciones a estándares internacionales con la intención de recibir nuevamente grandes competencias. Entre los objetivos que se barajan a futuro aparecen la posibilidad de que el MotoGP vuelva a competir en la ciudad después de 28 años y, en un horizonte más ambicioso, recuperar una fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.
TC2000 vuelve a la calle: una actividad para disfrutar en familia
Más allá de la carrera en sí, el evento fue concebido como un verdadero festival del automovilismo. Durante tres días, el predio se transformará en un espacio pensado para el entretenimiento de toda la familia, con propuestas que van mucho más allá de la actividad deportiva. Entre las principales atracciones habrá un amplio patio gastronómico con foodtrucks, un jardín cervecero, puestos de merchandising y exhibiciones de autos clásicos que repasarán parte de la historia de la categoría. También se instalarán espacios especialmente diseñados para el público infantil, con inflables, juegos y circuitos de karting a pedal.
La denominada Fan Zone ofrecerá experiencias interactivas para los asistentes. Allí se podrán probar simuladores de conducción de alta precisión, participar en desafíos de reflejos y manejo virtual, e incluso experimentar simuladores inspirados en la F1.
El evento también incluirá una muestra histórica del automovilismo con trofeos, cascos y objetos emblemáticos del TC2000. Entre las piezas más llamativas se exhibirá una réplica del legendario auto “Flecha de Plata” asociado a Juan Manuel Fangio, uno de los grandes íconos del deporte motor a nivel mundial.
La programación se completará con espectáculos en vivo, exhibiciones de motos de cross y un show de acrobacias a cargo de la Brigada Blanca. Además, artistas urbanos realizarán intervenciones artísticas en vivo inspiradas en el mundo del automovilismo, aportando una dimensión cultural al evento.
