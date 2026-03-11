Rodri, jugador de Manchester City, investigado tras denuncias de sus vecinos: el motivo
Vecinos del edificio donde vive el futbolista denunciaron que un dron del jugador voló cerca de sus ventanas. La Policía de Manchester abrió una investigación.
El mediocampista del Manchester City, Rodri, quedó en el centro de una polémica en Inglaterra luego de que vecinos del edificio donde vive lo denunciaran por presuntos vuelos de dron cerca de sus ventanas. La Policía de la ciudad confirmó que investiga el caso tras las quejas de varios residentes.
Según informó el portal inglés Daily Mail, las autoridades tomaron conocimiento de las denuncias relacionadas con el dispositivo que el mediocampista español habría utilizado desde su vivienda en el complejo residencial ubicado en Salford.
Vecinos de Rodri, jugador de Manchester City, denuncian invasión de privacidad
La situación se hizo pública después de que el diario The Sun revelara que algunos residentes acusaron al jugador del Manchester City de invadir su privacidad. Varios vecinos aseguraron haber visto el dron volando muy cerca de las ventanas de sus departamentos mientras estaban dentro de sus hogares.
De acuerdo con los testimonios de los inquilinos, el futbolista fue visto manejando el dispositivo desde el balcón de su vivienda, ubicado en uno de los pisos más altos del edificio en el centro de la ciudad. Incluso circularon imágenes en las que se lo observa mirando hacia el cielo mientras sostiene el control del dron. Uno de los vecinos relató la situación que vivió dentro de su departamento: "Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que uno espera ver cuando ve la televisión es un dron a un metro de la ventana".
El mismo residente aseguró que el episodio generó preocupación en su familia. "Mi esposa está muy nerviosa. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos acosan Rodri y su dron", agregó.
Otro vecino también describió un episodio similar al notar una luz verde intermitente frente a su ventana durante la noche. Según contó, el dispositivo luego se desplazó hacia el patio del último piso del edificio, donde reside el futbolista español.
Qué dicen las normas sobre el uso de drones en Reino Unido
Las quejas también fueron compartidas en el grupo de WhatsApp del complejo residencial, donde varios propietarios plantearon que la actividad podría infringir normas vinculadas al voyerismo, el acoso o la regulación aérea.
En el Reino Unido, la Autoridad de Aviación Civil (CAA) establece reglas estrictas para operar drones. Los pilotos deben registrarse, aprobar un examen teórico y respetar la privacidad de terceros, además de evitar cualquier conducta que pueda generar molestias o riesgos para otras personas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario