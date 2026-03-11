Rodri, jugador de Manchester City, investigado tras denuncias de sus vecinos: el motivo

Otro vecino también describió un episodio similar al notar una luz verde intermitente frente a su ventana durante la noche. Según contó, el dispositivo luego se desplazó hacia el patio del último piso del edificio, donde reside el futbolista español.

Qué dicen las normas sobre el uso de drones en Reino Unido

Las quejas también fueron compartidas en el grupo de WhatsApp del complejo residencial, donde varios propietarios plantearon que la actividad podría infringir normas vinculadas al voyerismo, el acoso o la regulación aérea.

En el Reino Unido, la Autoridad de Aviación Civil (CAA) establece reglas estrictas para operar drones. Los pilotos deben registrarse, aprobar un examen teórico y respetar la privacidad de terceros, además de evitar cualquier conducta que pueda generar molestias o riesgos para otras personas.