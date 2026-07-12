El tenso cruce en TV entre Ricardo La Volpe y Puyol: "Ustedes antes del 2010 no existían"

La Volpe, por su parte, reivindicó a Fernando Redondo como referencia en el puesto y sostuvo que el sistema 4-3-3 no fue un invento del fútbol español. “El 4-3-3 era de los años ochenta, 1982. El que rompió el 4-3-3 fue Arrigo Sacchi”, afirmó.

Además, invitó a Puyol a buscar en internet la denominada "salida Lavolpiana" junto al nombre de Guardiola, en alusión al sistema de salida desde el fondo que popularizó durante su carrera como entrenador y que, según su visión, influyó en el juego del técnico catalán. La respuesta de Puyol fue breve y contundente: “No hace falta que lo ponga. Pues para la salida, Busquets le hubiese ayudado muchísimo”.