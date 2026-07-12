El tenso cruce en TV entre Ricardo La Volpe y Puyol: "Ustedes antes del 2010 no existían"
Ricardo La Volpe y Carles Puyol protagonizaron un intenso debate sobre la historia del fútbol español y el legado táctico de la "salida Lavolpiana".
Ricardo La Volpe y Carles Puyol mantuvieron un fuerte cruce televisivo al debatir sobre la historia de la selección española y la evolución táctica del fútbol. El exentrenador argentino cuestionó el peso histórico de España antes de 2010 y la leyenda del Barcelona defendió los logros de su generación.
El tenso cruce en TV entre Ricardo La Volpe y Puyol: "Ustedes antes del 2010 no existían"
El exarquero argentino fue tajante al minimizar el recorrido de la Roja antes de la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010. “¿Qué tiene que ver España? Ustedes han aparecido en el 2010 y antes no existían”, disparó. La Volpe sostuvo además que el éxito español no tuvo continuidad inmediata y cuestionó la renovación generacional del equipo: “Mandaron un verso del 2010 y ¿dónde está el verso del 2014? ‘No está la camada’. 2018, ‘no está la camada’. 2022 y ahora tienen la camada”.
Puyol respondió recordando que el ciclo ganador había comenzado antes de la Copa del Mundo. “No, 2008 ganábamos”, contestó, en referencia a la Eurocopa obtenida dos años antes y al bicampeonato continental que España completó en 2012.
La conversación luego giró hacia cuestiones tácticas. Juan Pablo Sorín, también presente en el programa, destacó la importancia de Sergio Busquets dentro del esquema español y Puyol respaldó esa visión con una experiencia personal: “Cuando daban el equipo a último momento, lo único que esperaba es que estuviese Busquets, porque sabía que para mí el partido iba a ser mucho más sencillo. Te daba un equilibrio en ataque, en defensa, te rompía con el primer toque”, aseguró el exdefensor.
También dejó una frase sobre Pep Guardiola: “Yo soy un picapiedra, pero Guardiola creo que no”.
La Volpe, por su parte, reivindicó a Fernando Redondo como referencia en el puesto y sostuvo que el sistema 4-3-3 no fue un invento del fútbol español. “El 4-3-3 era de los años ochenta, 1982. El que rompió el 4-3-3 fue Arrigo Sacchi”, afirmó.
Además, invitó a Puyol a buscar en internet la denominada "salida Lavolpiana" junto al nombre de Guardiola, en alusión al sistema de salida desde el fondo que popularizó durante su carrera como entrenador y que, según su visión, influyó en el juego del técnico catalán. La respuesta de Puyol fue breve y contundente: “No hace falta que lo ponga. Pues para la salida, Busquets le hubiese ayudado muchísimo”.
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