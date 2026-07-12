El antecedente de Lionel Scaloni con un inglés que resurge antes del cruce por el Mundial 2026
La pelea entre Lionel Scaloni y David Beckham en un Real Madrid-Deportivo volvió a viralizarse antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, volvió a hacerse viral una de las imágenes más recordadas de Lionel Scaloni como futbolista: la pelea que protagonizó con David Beckham en un partido de La Liga española, un episodio que el actual entrenador recordó años después.
El antecedente viral de Lionel Scaloni con David Beckham que resurge antes de Argentina vs. Inglaterra
El cruce ocurrió en un Real Madrid 2-1 Deportivo La Coruña, cuando el equipo madrileño dio un paso decisivo hacia el título. Todo comenzó tras una infracción de Beckham sobre Scaloni en la mitad de la cancha, apenas después del gol de Raúl que significó el triunfo para el conjunto local. Ambos quedaron enganchados al caer y el argentino reaccionó con furia: primero lanzó una patada desde el suelo y luego se levantó para seguir enfrentando al inglés. La tensión escaló al punto de que Roberto Carlos tuvo que intervenir para separarlos. Finalmente, el árbitro amonestó a los dos futbolistas.
Años más tarde, en la previa del Mundial de Qatar 2022, Scaloni recordó aquel episodio y explicó el contexto de su reacción: "He tenido muchas más, pero la de Beckham es famosa por todo lo que representaba él y por cómo se había dado. Nosotros nos jugábamos el título con ellos, en cancha de ellos y faltando tres minutos nos hacen el 2-1".
El entrenador también reconoció que la bronca continuó incluso después del partido: "Fue un choque típico de calentura, te vas re caliente al vestuario. Terminó el partido, Beckham se quedó saludando a la gente y yo quería seguir peleando. Nos habían ganado casi la liga en ese partido. Yo seguía media hora, una hora con una vena. No venía mucho a cuento, era un poco el entorno, todo lo que había sucedido, la frustración de no haber podido llevar adelante el partido".
El recuerdo tomó fuerza nuevamente por el contexto de la semifinal del Mundial 2026, en la que la Selección argentina buscará un lugar en la final frente a Inglaterra, reeditando uno de los clásicos más importantes de la historia de las Copas del Mundo.
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