El antecedente de Lionel Scaloni con un inglés que resurge antes del cruce por el Mundial 2026

El antecedente viral de Lionel Scaloni con David Beckham que resurge antes de Argentina vs. Inglaterra

El cruce ocurrió en un Real Madrid 2-1 Deportivo La Coruña, cuando el equipo madrileño dio un paso decisivo hacia el título. Todo comenzó tras una infracción de Beckham sobre Scaloni en la mitad de la cancha, apenas después del gol de Raúl que significó el triunfo para el conjunto local. Ambos quedaron enganchados al caer y el argentino reaccionó con furia: primero lanzó una patada desde el suelo y luego se levantó para seguir enfrentando al inglés. La tensión escaló al punto de que Roberto Carlos tuvo que intervenir para separarlos. Finalmente, el árbitro amonestó a los dos futbolistas.