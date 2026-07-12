Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias por 48 horas a Buenos Aires: qué día llegan las tormentas fuertes

Sin embargo, el sitio especializado Meteored prevé que desde el jueves inicie un período de inestabilidad en el AMBA, con 48 horas de precipitaciones. El pronóstico indica 80% de lluvia débil para el jueves, centrado entre horas de la tarde; mientras que el viernes tiene 90% de probabilidades de tormentas, entre las 12 y las 18 horas.

Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias por 48 horas en Buenos Aires, según Meteored.

Tanto Meteored como el SMN prevé que el fin de semana inicie el sábado con tiempo estable. El organismo nacional prevé una jornada con cielo mayormente nublado y un ascenso térmico, con marcas de entre 14 y 19 grados.