Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias por 48 horas a Buenos Aires: qué día llegan las tormentas fuertes
La inestabilidad se hará presente en el AMBA de forma inminente, con lluvias y tormentas, según los informes meteorológicos.
Luego de varias jornadas con frío extremo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para una semana que arrancará con buen clima y bajas temperaturas, pero con el inminente regreso de las lluvias y hasta las tormentas, según el pronóstico de los meteorológos.
La inestabilidad se hizo presente el sábado casi durante toda la jornada, aunque el domingo mejoraron las condiciones junto con la salida del sol y la tendencia gélida, con temperaturas de entre 6 y 13 grados.
Para el inicio de la nueva semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) esera un lunes con neblina en la madrugada y mañana, y cielo algo nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas en el AMBA
Para el organismo nacional, el martes se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto con temperaturas estimadas en 7 grados de mínima y 16 de máxima.
Del mismo modo, el miércoles tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 8 y una máxima de 18; mientras que, siempre según el SMN, el jueves se mantendrían las buenas condiciones del clima con cielo nublado y temperaturas de entre 12 y 20 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored prevé que desde el jueves inicie un período de inestabilidad en el AMBA, con 48 horas de precipitaciones. El pronóstico indica 80% de lluvia débil para el jueves, centrado entre horas de la tarde; mientras que el viernes tiene 90% de probabilidades de tormentas, entre las 12 y las 18 horas.
Tanto Meteored como el SMN prevé que el fin de semana inicie el sábado con tiempo estable. El organismo nacional prevé una jornada con cielo mayormente nublado y un ascenso térmico, con marcas de entre 14 y 19 grados.
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