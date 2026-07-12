El tenso ida y vuelta de Lionel Messi con el árbitro João Pinheiro: "Hablá bien, no faltes el respeto"
El capitán argentino reclamó al árbitro portugués por su forma de dirigirse a él durante el triunfo 3 a 1 ante Suiza.
Un tenso intercambio marcó el accionar de Lionel Messi durante el primer tiempo del partido que la Selección Argentina le ganó 3 a 1 a Suiza. El capitán del equipo no ocultó su fastidio con el árbitro portugués João Pinheiro, a quien le reclamó por la manera en que se dirigió a él.
El episodio se desencadenó cuando Pinheiro sancionó una infracción a favor del equipo europeo y dispuso la posición de la barrera, cerca del área argentina. Messi, quien formaba parte de esa barrera, aprovechó ese instante para cuestionar la decisión y, sobre todo, el trato recibido.
Las cámaras de televisión registraron el diálogo, en el que se escuchó al rosarino decirle al juez: “Hablá bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien”. En otro pasaje del cruce, insistió con el mismo pedido: “Hablame bien, con respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien”.
Según pudo apreciarse en las imágenes, el colegiado portugués respondió de manera inaudible y siguió con el curso del juego, sin detenerse a entablar una discusión. Messi, en tanto, sostuvo su reclamo incluso durante la jugada siguiente.
El enojo del capitán albiceleste se hizo notar a pesar de que el marcador ya era favorable para su equipo. Más allá del encontronazo, Messi tuvo una actuación determinante: fue el autor de la asistencia a Alexis Mac Allister para el gol que abrió el camino al triunfo, sumando así una nueva contribución directa en el torneo.
La designación de Pinheiro, un árbitro europeo para un cruce entre una selección sudamericana y una del mismo continente que el juez, también generó atención. Esta decisión fue tomada por la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por Pierluigi Collina.
Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en los Mundiales e igualó una marca de Pelé
Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el partido de este sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó un nuevo récord que lo ubica, una vez más, entre las máximas leyendas del fútbol mundial.
El rosarino fue clave en la apertura del marcador gracias a su exquisita ejecución desde un tiro de esquina. Tras el preciso envío, Alexis Mac Allister apareció en el área para conectar de cabeza y marcar el 1-0 parcial para el equipo de Lionel Scaloni.
Con esa acción, Messi llegó a las 10 asistencias en la historia de los Mundiales, una cifra que le permitió igualar nada menos que a Pelé, quien hasta ahora compartía en soledad ese privilegiado registro reconocido por la FIFA.
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