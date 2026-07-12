El tenso ida y vuelta de Lionel Messi con el árbitro João Pinheiro: "Hablá bien, no faltes el respeto"

La designación de Pinheiro, un árbitro europeo para un cruce entre una selección sudamericana y una del mismo continente que el juez, también generó atención. Esta decisión fue tomada por la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por Pierluigi Collina.

Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en los Mundiales e igualó una marca de Pelé

Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el partido de este sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó un nuevo récord que lo ubica, una vez más, entre las máximas leyendas del fútbol mundial.

El rosarino fue clave en la apertura del marcador gracias a su exquisita ejecución desde un tiro de esquina. Tras el preciso envío, Alexis Mac Allister apareció en el área para conectar de cabeza y marcar el 1-0 parcial para el equipo de Lionel Scaloni.

Con esa acción, Messi llegó a las 10 asistencias en la historia de los Mundiales, una cifra que le permitió igualar nada menos que a Pelé, quien hasta ahora compartía en soledad ese privilegiado registro reconocido por la FIFA.