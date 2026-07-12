Los mejores memes del triunfo de la Selección Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

El vestuario se transformó en un hervidero de emociones encontradas: alivio, euforia y un orgullo desbordante se mezclaban en cada rincón. Los gritos de festejo rebotaban contra las paredes mientras los jugadores saltaban en círculo, con los brazos entrelazados, sin querer soltarse. Algunos, con los ojos vidriosos, abrazaban a sus compañeros más jóvenes, recordándoles lo que costó llegar hasta ahí; otros, con la camiseta empapada en sudor, repetían frases motivadoras que el cuerpo técnico les había inculcado durante la semana. La música sonaba a todo volumen y, entre canción y canción, se escuchaban palmadas en la espalda, risas cómplices y ese ruido ensordecedor de una familia que celebra como si fuera la primera vez.