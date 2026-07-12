Gianni Infantino confirmó que FIFA analiza ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones tras propuesta de Conmebol
Gianni Infantino confirmó que la FIFA debatirá ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones, una iniciativa impulsada por Conmebol para sumar más países.
Gianni Infantino confirmó que la FIFA analizará, una vez finalizado el Mundial 2026, la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo de 2030 a 64 selecciones. La propuesta fue impulsada por Conmebol y busca incrementar la participación de países de todos los continentes en el torneo.
El propio presidente confirmó que la iniciativa será evaluada por el organismo una vez que concluya la actual Copa del Mundo: "Es un tema que será estudiado y debatido por los comités correspondientes después del Mundial", afirmó el dirigente suizo.
Infantino volvió a defender la idea de ampliar el acceso al torneo para federaciones que históricamente tuvieron menos oportunidades de disputar una Copa del Mundo. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es ofrecer más plazas y fomentar el desarrollo del fútbol a nivel global.
"Todas las naciones tienen que poder soñar con jugar un Mundial", remarcó el presidente de la FIFA, quien además consideró que el nuevo formato de 48 equipos implementado para 2026 ya demostró ser un "éxito total" por la competitividad mostrada por selecciones que antes no lograban clasificar.
La propuesta de Conmebol para el Mundial 2030
La iniciativa de disputar un Mundial con 64 selecciones surgió a partir de una propuesta presentada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Desde el organismo sudamericano consideran que una ampliación permitiría dar un mayor protagonismo a los países que albergarán los encuentros conmemorativos por el centenario de la Copa del Mundo.
En el esquema actual, Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán únicamente los partidos inaugurales, mientras que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del torneo. Con un formato de 64 equipos, los países sudamericanos podrían recibir grupos completos y tener una participación más amplia en la organización.
"Hay una gran oportunidad de hacer otro gol. Hay ciertas cosas que se mantuvieron en el tiempo inalterables, el fútbol se sigue jugando entre once, casi todo el resto cambió. Las Eliminatorias son el Mundial, pero solamente pueden jugar 48 equipos", expresó Domínguez durante el último Congreso Ordinario de Conmebol.
El dirigente paraguayo cerró su exposición con un mensaje dirigido a Infantino: "Qué oportunidad nos regala la vida, de que bajo tu presidencia, podamos hacer algo que quede en el recuerdo para siempre. Nadie tiene que olvidar el festejo del centenario del fútbol. Tenemos una hermosa oportunidad de que nadie quede afuera".
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