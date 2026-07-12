Gianni Infantino confirmó que FIFA analiza ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones tras propuesta de Conmebol

En el esquema actual, Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán únicamente los partidos inaugurales, mientras que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del torneo. Con un formato de 64 equipos, los países sudamericanos podrían recibir grupos completos y tener una participación más amplia en la organización.

"Hay una gran oportunidad de hacer otro gol. Hay ciertas cosas que se mantuvieron en el tiempo inalterables, el fútbol se sigue jugando entre once, casi todo el resto cambió. Las Eliminatorias son el Mundial, pero solamente pueden jugar 48 equipos", expresó Domínguez durante el último Congreso Ordinario de Conmebol.

El dirigente paraguayo cerró su exposición con un mensaje dirigido a Infantino: "Qué oportunidad nos regala la vida, de que bajo tu presidencia, podamos hacer algo que quede en el recuerdo para siempre. Nadie tiene que olvidar el festejo del centenario del fútbol. Tenemos una hermosa oportunidad de que nadie quede afuera".