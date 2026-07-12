La Selección Argentina ya vuelve a entrenar con una certeza y una preocupación
Tras el duro desgaste frente a Suiza, el plantel retomará las prácticas mientras Lionel Scaloni empieza a definir el equipo para la semifinal del Mundial 2026.
La Selección Argentina ya tiene la cabeza en el partido ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y este domingo vuelve a los entrenamientos. Tras definir la mayoría de los partido en el alargue, el principal desafío de Lionel Scaloni será recuperar físicamente al plantel de cara al choque del miércoles en Atlanta.
El triunfo por 3-1 ante Suiza volvió a exigir al máximo al equipo argentino. Cristian Romero y Leandro Paredes debieron ser reemplazados durante el tiempo suplementario por el desgaste físico, mientras que otros futbolistas también terminaron visiblemente exhaustos tras más de 120 minutos de juego.
La buena noticia para el cuerpo técnico es que ninguno de los jugadores sufrió lesiones. Tanto Romero, que dejó la cancha en el entretiempo del alargue, como Paredes, reemplazado a los 110 minutos por José Manuel López, fueron sustituidos únicamente por cansancio.
Lionel Messi también encendió las alarmas luego de recibir un golpe de Granit Xhaka en el ojo derecho durante el segundo tiempo. Sin embargo, pudo continuar en el campo de juego y las molestias fueron disminuyendo con el correr de los minutos.
El calor, los constantes viajes, la acumulación de minutos, el desgaste de la temporada y los dos partidos definidos en tiempo suplementario durante la fase eliminatoria representan un desafío para el plantel argentino, que tendrá apenas unos días para recuperarse antes de afrontar una nueva semifinal mundialista.
Con el encuentro frente a Inglaterra programado para el miércoles, la delegación retomará este domingo por la tarde los entrenamientos. Los primeros 15 minutos de la práctica serán abiertos a la prensa, mientras que el cuerpo técnico aprovechará la jornada para evaluar la evolución física de los futbolistas y comenzar a delinear el equipo que buscará el pase a la final del Mundial 2026.
"El panorama pintaba feo": la revelación de Lionel Scaloni sobre el plantel para el Mundial 2026
Con las pulsaciones notablemente más bajas pero con el desgaste de haber vivido una noche al límite en Kansas City, Lionel Scaloni se sentó en la sala de conferencias de prensa para analizar el pase de la Selección Argentina a las semifinales.
Fiel a su costumbre, el entrenador combinó un profundo agradecimiento hacia la entrega de sus futbolistas con una certera autocrítica sobre las dificultades tácticas que le planteó el elenco helvético.
El DT comenzó destacando el compromiso del plantel, revelando incluso que estuvo muy cerca de patear el tablero antes del pitazo inicial. "Esto es gracias a los jugadores. Confié en ellos que podían estar; en la previa había pensado en cambiar a varios, pero ellos me demostraron que podían estar", confesó, valorando el orgullo de los campeones del mundo.
A la hora de mirar el desarrollo del juego, el oriundo de Pujato no puso excusas y reconoció los enormes méritos del contrincante, que logró cortar los circuitos tradicionales de la Albiceleste: "Encontramos un rival que nos puso en aprietos. Nos costó juntar pases, esa es la realidad", sentenció con crudeza.
Sin embargo, rescató el valor templario del grupo para sacar el partido adelante: "Lo pudimos sacar adelante. Sirve un montón para saber con qué nos podemos encontrar. No todos los equipos son tan fuertes físicamente".
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