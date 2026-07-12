Bombazo: Diego Forlán reemplaza a Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección de Uruguay

La confirmación llegó por parte del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien explicó que la elección del exfutbolista venía siendo evaluada desde hace tiempo: "A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora. En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante", señaló en diálogo con Tele Doce.