"El tiempo me dio la razón": Juanfer Quintero apuntó contra Chacho Coudet tras su salida de River

"No soy el dueño de la verdad, aclaro. Son diferentes formas de las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista, y ven si puede aportar o no. Eso se respeta. Nunca le falté el respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que viví en experiencia propia", sostuvo.

Y agregó: "En ningún momento le falté el respeto. Son sus formas. Hoy estoy con un entrenador que me da confianza, que me conoce. Un entrenador o te frustra o te potencia".

A sus 33 años, el exjugador de River explicó que su decisión de abandonar Núñez estuvo vinculada con la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera sentirse importante y tener un rol claro dentro del equipo.

"Uno siempre el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. A raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños. Tengo 33 años. Analizo todo y dónde quiero jugar", explicó.

El colombiano también recordó el fuerte cambio de percepción que tuvo por parte de los hinchas luego de su salida. "Después de lo que pasó en River, se hablaron muchas cosas. Hasta los mismos hinchas me salieron a matar. Al mes, salieron a matar al otro... Los elogios no me gustan. Soy muy equilibrado en ese aspecto. El fútbol da muchas vueltas. Así miro yo la vida y el fútbol. Así tomo yo las decisiones", afirmó.

La referencia a Gallardo

En otro tramo de la entrevista, Quintero reflexionó sobre el exitismo que existe alrededor del fútbol y recordó una situación que tuvo como protagonista a Marcelo Gallardo.

"Soy de los que piensan que hoy se está viendo mucho el resultado y las formas. Me pasó el año pasado (NdR: fue en febrero de este 2026) que se tuvo que ir el entrenador más grande de la historia de River por perder dos partidos. Cualquiera puede irse", sostuvo.

Quintero no continuó en River después de su participación en el Mundial 2026. Tras rescindir su contrato con el Millonario, el futbolista decidió regresar a su país y se convirtió en nuevo jugador de Independiente Medellín, donde busca relanzar su carrera y recuperar el protagonismo dentro del campo de juego.