"El tiempo me dio la razón": Juanfer Quintero apuntó contra Chacho Coudet tras su salida de River
El colombiano habló sobre su polémica salida del Millonario, explicó por qué decidió cambiar de club y recordó las diferencias que tuvo con el entrenador.
Juan Fernando Quintero volvió a hablar sobre su salida de River y, desde Colombia, se refirió a la situación que atravesó durante su última etapa en el club. El mediocampista, actualmente en Independiente Medellín, recordó sus diferencias con Eduardo Coudet y dejó una contundente frase al analizar lo ocurrido meses atrás.
En una entrevista con Win Sports, el futbolista reconoció que todo lo sucedido alrededor de su partida del Millonario fue difícil de atravesar, especialmente por el vínculo que mantiene con la institución y sus hinchas. "Quiero hacer eso a un costado. Después de lo que me pasó y todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí", expresó.
Sin embargo, al recordar las críticas que recibió luego de manifestar sus diferencias con el entrenador, Juanfer consideró que el tiempo terminó respaldando su postura.
Juanfer recordó su conflicto con Coudet
"El dejar al lado un cariño y una gratitud, por todo lo que hemos vivido... Se generó mucho revuelo. Simplemente traté de ser sincero. El tiempo me dio la razón", afirmó Quintero.
El colombiano también se encargó de aclarar que sus cuestionamientos hacia Coudet nunca tuvieron como objetivo faltarle el respeto y que simplemente expresó cómo vivió aquella situación desde su lugar como futbolista.
"No soy el dueño de la verdad, aclaro. Son diferentes formas de las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista, y ven si puede aportar o no. Eso se respeta. Nunca le falté el respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que viví en experiencia propia", sostuvo.
Y agregó: "En ningún momento le falté el respeto. Son sus formas. Hoy estoy con un entrenador que me da confianza, que me conoce. Un entrenador o te frustra o te potencia".
A sus 33 años, el exjugador de River explicó que su decisión de abandonar Núñez estuvo vinculada con la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera sentirse importante y tener un rol claro dentro del equipo.
"Uno siempre el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. A raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños. Tengo 33 años. Analizo todo y dónde quiero jugar", explicó.
El colombiano también recordó el fuerte cambio de percepción que tuvo por parte de los hinchas luego de su salida. "Después de lo que pasó en River, se hablaron muchas cosas. Hasta los mismos hinchas me salieron a matar. Al mes, salieron a matar al otro... Los elogios no me gustan. Soy muy equilibrado en ese aspecto. El fútbol da muchas vueltas. Así miro yo la vida y el fútbol. Así tomo yo las decisiones", afirmó.
La referencia a Gallardo
En otro tramo de la entrevista, Quintero reflexionó sobre el exitismo que existe alrededor del fútbol y recordó una situación que tuvo como protagonista a Marcelo Gallardo.
"Soy de los que piensan que hoy se está viendo mucho el resultado y las formas. Me pasó el año pasado (NdR: fue en febrero de este 2026) que se tuvo que ir el entrenador más grande de la historia de River por perder dos partidos. Cualquiera puede irse", sostuvo.
Quintero no continuó en River después de su participación en el Mundial 2026. Tras rescindir su contrato con el Millonario, el futbolista decidió regresar a su país y se convirtió en nuevo jugador de Independiente Medellín, donde busca relanzar su carrera y recuperar el protagonismo dentro del campo de juego.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario