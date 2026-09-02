El hijo de Miguel Ángel Pierri habló sobre la histórica frase contra Mangeri: "Mi declaración cambió todo"

Con una incomodidad total, Pierri pidió disculpas y continuó: “Nosotros queremos ayudarlo en la defensa para que podamos construir la verdad histórica”. A su lado, Juan Ignacio se agarraba la cabeza.

El momento en el que el hijo de Miguel Ángel Pierri adelantó el veredicto de Mangeri en un programa de televisión

Más de una década después, hoy con 19 años, Juan Ignacio Pierri recordó la situación y contó todo el trasfondo de su frase, incluyendo las consecuencias: “Yo no tenía que estar ahí. Mis viejos me llevaron con la condición de que no diga nada, que me porte bien. Terminé diciendo lo que había escuchado”, contó ahora, en una entrevista con Puro Show.

Juan Ignacio también aclaró que aquella información no había surgido de Pierri sino de periodistas en la televisión: “Recuerdo haberlo escuchado a Feinmann, no sabía quién era él en ese momento, pero recuerdo la imagen”, señaló.

En ese sentido, remarcó: “No estaba armado ni nada, nunca escuché a Miguel hablar en casa, siempre fue bastante profesional en eso. Los chicos escuchan y ahí se ve reflejada la inocencia de un nene”, recordó.

Cuando su madre le preguntó por qué había decidido hablar en medio de la entrevista, la respuesta fue sencilla: “Porque había escuchado en la tele”, recordó Juan Ignacio.

“Yo no tenía que estar ahí”

Juan Ignacio, hijo de Miguel Ángel Pierri

Juan Ignacio Pierri es consciente de la repercusión que tuvo su frase y sostiene que cambió el rumbo de la causa: “Me acuerdo de que estaba todo encaminado para que Mangeri no vaya a la cárcel. Creo que acusaban al padrastro de Ángeles. Después de eso les cambié la estrategia completamente, porque todo había quedado muy expuesto”, afirmó.

También recordó las reacciones que generó su presencia en televisión: “La gente empezó a decir: ‘Los nenes dicen la verdad, traigan al nene a hablar’, y eso hizo que cambie todo el panorama”.

Con una mirada retrospectiva, fue todavía más contundente al referirse a las consecuencias de aquella frase: “Mi declaración cambió todo”, aseguró. Y agregó: “Yo no tomaba consciencia de lo que había sucedido, pero gracias a mi declaración el caso termina dándose vuelta y cambia la historia”.

Mientras el proceso judicial avanzaba, Juan Ignacio también resaltó que sus padres buscaron protegerlo “porque ya era mucha exposición para esa edad”, motivo por el cual se mantuvo alejado de los medios.

“Mi declaración cambió muchísimo la causa y se dio lo que se tenía que dar: que Mangeri tenía que estar en la cárcel”, cerró.