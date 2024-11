El tierno gesto de Franco Colapinto con su abuelo que emocionó a los fanáticos

El piloto argentino quedó muy golpeado en su ánimo por la partida de Leónidas ya que era muy cercano y en las últimas horas sus fanáticos descubrieron un tierno gesto que lo dejó en evidencia y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

detalle colapinto abuelo.jpg

El corredor pilarense de 21 años firmó autógrafos a unos fans que lo esperaron y en medio de la escena se pudo ver su fondo de pantalla del celular: una tierna foto de niño con su abuelo.

Si bien estas imágenes fueron tomadas hace algunas semanas durante la competencia, tras la muerte de Leónidas este video tomó mucha más relevancia y los seguidores quedaron impactados por la cercanía en su relación.

Con este panorama, muchos se pusieron en su lugar entendiendo que más allá del dolor tuvo que afrontar una nueva carrera de la máxima categoría del automovilismo y el hecho de no poder terminarla lo golpeó mucho.

colapinto abuelo.mp4

Qué dijo Franco Colapinto luego de la muerte de su abuelo

“Fue un día muy difícil, la verdad que estaba bastante triste. Hoy me levanté de buen ánimo, mucha gente alentando y me dan muy buena energía. Una lástima que haya pasado todo esto este fin de semana, lo quería disfrutar pero me está costando”, expresó el piloto en una breve charla con la prensa tras correr el Sprint.

Fórmula 1: horarios y cronograma del Gran Premio de Las Vegas

Jueves 21 de noviembre

Prácticas Libres 1: 23:30

Viernes 22 de noviembre

Prácticas Libres 2 : 03:00

: 03:00 Prácticas Libres 3: 23:30

Sábado 23 de noviembre

Clasificación: 03:00

Domingo 24 de noviembre

Carrera: 03:00