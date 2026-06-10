Alpine confirmó mejoras para Colapinto y Gasly en Barcelona: qué cambios tendrán los autos

Por ese motivo, Alpine realizará modificaciones en las salidas de aire y en las branquias ubicadas sobre la cubierta del motor para optimizar la refrigeración del impulsor Mercedes que equipa a sus autos. Desde la estructura francesa consideran que estas actualizaciones permitirán mejorar el rendimiento general del monoplaza y aumentar la competitividad frente a sus principales rivales.

El objetivo de Alpine en el campeonato de la Fórmula 1

Actualmente, Alpine ocupa el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Dentro del equipo existe confianza en que estas mejoras permitan reducir la brecha con las escuderías más fuertes de la categoría y consolidarse como el principal perseguidor de los equipos de punta. Además, la escudería ya trabaja en una segunda fase de actualizaciones que podría implementarse durante el Gran Premio de Austria, la siguiente cita del calendario.

alpine de franco colapinto canada Alpine tendrá a Gucci como principal sponsor en 2027

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La actividad oficial comenzará el viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica se desarrollará entre las 8:30 y las 9:30, mientras que la segunda tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00.

El sábado 13 será el turno de la tercera práctica libre, programada entre las 7:30 y las 8:30. Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá el orden de partida para la carrera principal. Finalmente, el domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio desde las 10:00 de la mañana, horario de Argentina.

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00