Alpine confirmó mejoras para Colapinto y Gasly en Barcelona: qué cambios tendrán los autos
Alpine estrenará un paquete de actualizaciones para el GP de Barcelona con cambios en el alerón delantero, la suspensión y la refrigeración.
Alpine llegará al Gran Premio de Barcelona con importantes novedades en sus monoplazas. La escudería francesa implementará mejoras aerodinámicas y mecánicas para Franco Colapinto y Pierre Gasly, con el objetivo de optimizar el rendimiento en curvas rápidas y seguir acercándose a los equipos de punta de la Fórmula 1.
La escudería francesa buscará dar un salto de calidad en el Circuito de Montmeló, un trazado que exige un buen equilibrio aerodinámico y que suele servir como referencia para medir el verdadero potencial de los monoplazas. En Mónaco, Gasly terminó séptimo luego de sufrir dos sanciones durante la carrera, mientras que Colapinto finalizó en el 14° puesto tras beneficiarse con una penalización aplicada a Sergio Pérez.
Los cambios que tendrá Alpine en Barcelona
Las principales modificaciones estarán centradas en la parte frontal del A526, una de las áreas donde el equipo detectó mayores dificultades durante las primeras competencias de la temporada. Según confirmó la escudería, habrá cambios en la configuración del alerón delantero y también en la suspensión delantera, buscando mejorar la estabilidad y el comportamiento del auto en curvas de alta velocidad.
El objetivo es lograr una respuesta más eficiente del monoplaza en sectores rápidos, una característica clave en un circuito como Barcelona-Cataluña. Además de las mejoras aerodinámicas, el team también introducirá ajustes en el sistema de refrigeración. Las condiciones climáticas habituales de Barcelona obligan a los equipos a prestar especial atención al control térmico de las unidades de potencia.
Por ese motivo, Alpine realizará modificaciones en las salidas de aire y en las branquias ubicadas sobre la cubierta del motor para optimizar la refrigeración del impulsor Mercedes que equipa a sus autos. Desde la estructura francesa consideran que estas actualizaciones permitirán mejorar el rendimiento general del monoplaza y aumentar la competitividad frente a sus principales rivales.
El objetivo de Alpine en el campeonato de la Fórmula 1
Actualmente, Alpine ocupa el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Dentro del equipo existe confianza en que estas mejoras permitan reducir la brecha con las escuderías más fuertes de la categoría y consolidarse como el principal perseguidor de los equipos de punta. Además, la escudería ya trabaja en una segunda fase de actualizaciones que podría implementarse durante el Gran Premio de Austria, la siguiente cita del calendario.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto
La actividad oficial comenzará el viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica se desarrollará entre las 8:30 y las 9:30, mientras que la segunda tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00.
El sábado 13 será el turno de la tercera práctica libre, programada entre las 7:30 y las 8:30. Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá el orden de partida para la carrera principal. Finalmente, el domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio desde las 10:00 de la mañana, horario de Argentina.
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10:00
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