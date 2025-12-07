El tierno gesto de una abuela hincha de Boca para su nieto de Racing: "No lo va a poder creer"
Andrea no quiso perder la oportunidad de hacerle un lindo regalo al pequeño de la familia y las redes sociales estallaron.
En la previa del duelo decisivo por las semifinales del Torneo Clausura entre Boca y Racing, que se disputará este domingo desde las 19, se vivió una escena inesperada en la concentración de La Academia.
Andrea, quien se presentó como hincha de Boca, llegó al hotel donde se alojaba el plantel rival, pero lo hizo con una misión muy particular: conseguir autógrafos en una camiseta de Racing para su nieto, que es fanático.
La mujer explicó que, pese a su amor por Boca, quería sorprender al niño con un regalo que jamás olvidaría. Por eso compró la camiseta académica y esperó pacientemente en las inmediaciones del hotel, donde se reunió un grupo de hinchas y curiosos.
"Familia de Boca, pero nieto de Racing", comenzó diciendo ante las cámaras de ESPN. Además, confesó que quiere que gane el equipo de Costas: "Mí nieto me tira más. Todo por mí nieto", dijo entre lágrimas.
La espera dio sus frutos: Andrea logró que el técnico Gustavo Costas firmara la camiseta, y luego sumó las firmas de Santiago Sosa y “Maravilla” Martínez, una de las figuras del equipo, entre otros.
Visiblemente emocionada, celebró el gesto de los jugadores y aseguró que su nieto “no lo va a poder creer" cuando reciba el regalo.
"Para vos Pipi, te amo con todo el corazón. Estoy muy emocionada", dijo la mujer una vez que pudo cumplir su objetivo.
El momento, registrado en video y difundido en redes sociales, se volvió viral rápidamente por la mezcla de humor y ternura. Sin dudas, los hinchas comenzaron a replicar las imágenes y a dejar todo tipo de comentarios al respecto, teniendo en cuenta el escenario que se vivirá en La Bombonera durante lo próximos 90 minutos, donde La Academia y el Xeneize intentarán tener un buen rendimiento y buscar su pase a la final.
