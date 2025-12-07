El tierno gesto de una abuela hincha de Boca para su nieto de Racing: "No lo va a poder creer"

Visiblemente emocionada, celebró el gesto de los jugadores y aseguró que su nieto “no lo va a poder creer" cuando reciba el regalo.

"Para vos Pipi, te amo con todo el corazón. Estoy muy emocionada", dijo la mujer una vez que pudo cumplir su objetivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997763214684377447?t=YMsCZJKWnq-Fvinb7zFpmQ&s=19&partner=&hide_thread=false SUEÑO CUMPLIDO: Andrea, la hincha de Boca que compró una camiseta de Racing para regalársela a su nieto, logró el objetivo de que las figuras de la Academia se la firmen. pic.twitter.com/KDoRWRnNWu — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

El momento, registrado en video y difundido en redes sociales, se volvió viral rápidamente por la mezcla de humor y ternura. Sin dudas, los hinchas comenzaron a replicar las imágenes y a dejar todo tipo de comentarios al respecto, teniendo en cuenta el escenario que se vivirá en La Bombonera durante lo próximos 90 minutos, donde La Academia y el Xeneize intentarán tener un buen rendimiento y buscar su pase a la final.