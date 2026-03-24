Alarma en Boca: se lesionó gravemente Agustín Marchesín y se pierde el debut en Copa Libertadores
El arquero del Xeneize estará fuera de toda actividad por varias semanas y podría también no estar disponible para el Superclásico ante River.
El arco de Boca sufre una baja de peso en el momento más inoportuno. Lo que empezó como una mueca de dolor ante Instituto se confirmó como la peor noticia: Agustín Marchesín sufrió un desgarro de grado 3 en el aductor derecho, la lesión muscular más severa posible.
En este sentido, se supo que la ruptura fibrilar margina al experimentado guardameta de una seguidilla que definirá el semestre. Aunque el cuerpo médico mantiene un "optimismo cauteloso", la realidad es dura: el arquero tendrá varias semanas de baja y podría no llegar ni al debut en Copa Libertadores ni al próximo Superclásico ante River.
El momento de Leandro Brey
Con Marchesín en kinesiología, la responsabilidad recae sobre el juvenil Leandro Brey. El pibe de las selecciones juveniles deberá custodiar los tres palos en un calendario de máxima exigencia, que tiene los siguientes partidos como compromisos relevantes para el Xeneize:
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Domingo 29/03: Talleres (Liga Profesional - Fecha 13)
Martes 7/04: Universidad Católica (Debut en Copa Libertadores)
Domingo 12/04: Independiente (Clásico local)
Domingo 19/04: River (El Superclásico en el Monumental)
En torno a esta situación, el cuerpo médico de Boca ha iniciado un seguimiento exhaustivo sobre la evolución de Marchesín. El diagnóstico de un desgarro grado 3 es, por definición, un obstáculo mayúsculo, pero en el predio de Ezeiza prefieren hablar de un "optimismo moderado".
Lo cierto es que el Xeneize pierde experiencia justo cuando se abre el frente internacional, por lo que tendrá que confiar ciegamente en la proyección de Brey para aguantar el chaparrón en una de las paradas más bravas del año.
Por su parte, el juvenil no solo hereda la titularidad, sino también la presión de sostener el invicto en una seguidilla de alta intensidad que pondrá a prueba su madurez tanto en el torneo local como en el frente internacional.
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