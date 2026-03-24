Alarma en Boca: se lesionó gravemente Agustín Marchesín y se pierde el debut en Copa Libertadores

En este sentido, se supo que la ruptura fibrilar margina al experimentado guardameta de una seguidilla que definirá el semestre. Aunque el cuerpo médico mantiene un "optimismo cauteloso", la realidad es dura: el arquero tendrá varias semanas de baja y podría no llegar ni al debut en Copa Libertadores ni al próximo Superclásico ante River.