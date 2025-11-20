El Torneo Clausura bajo la lupa: quiénes recibieron más amarillas y qué equipos cometieron más faltas

aldosivi

En el extremo opuesto se ubicó Boca, que registró apenas 9,9 faltas por encuentro y se convirtió en uno de los equipos más limpios del torneo. Con 34 amarillas -20 menos que River-, el conjunto de Claudio Úbeda mostró un orden defensivo que no necesitó de la fricción constante para imponerse. Aun así, el premio Fair Play terminó en manos de Defensa y Justicia: solo 27 amarillas y 8,4 faltas por partido, una muestra de disciplina que, sin embargo, no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores, ya que finalizó 12° en su zona con 19 puntos.

A días del arranque de la postemporada, las estadísticas dejan claro que el Clausura ofreció estilos muy distintos y una amplia gama de identidades futbolísticas que ahora deberán ratificarse o corregirse en la instancia decisiva.