Racing recibirá a River con aforo completo tras el levantamiento de la sanción de Aprevide

Finalmente, una reunión entre Milito, Claudio Tapia y el titular de Aprevide destrabó la situación y permitió el regreso del público con aforo completo, aunque con restricciones: no estarán permitidas las banderas ni los instrumentos dentro del estadio. La medida busca evitar nuevas infracciones vinculadas al clima previo de los partidos. Además, desde este año Racing mantiene la política de no vender entradas para no socios, por lo que solo quienes tengan su cuota al día podrán ingresar al Cilindro.