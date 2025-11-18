Racing recibirá a River con aforo completo tras el levantamiento de la sanción de Aprevide
Aprevide habilitó el regreso del público a Racing para el duelo ante River, con aforo completo y sin banderas ni instrumentos en el Cilindro.
El clásico más añejo del fútbol argentino tendrá este lunes un condimento especial: Racing volverá a recibir a su público en el Estadio Presidente Perón para enfrentar a River, desde las 19.15, por los octavos de final del Torneo Clausura. La decisión se confirmó en las últimas horas, tras una reunión clave entre la dirigencia académica y las autoridades de Aprevide.
La Academia tenía el estadio suspendido después del uso de pirotecnia en el encuentro ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. La sanción, dictaminada por Guillermo Cimadevilla, establecía tres fechas sin público, pero solo una llegó a cumplirse. Antes del triunfo frente a Defensa y Justicia, la dirigencia encabezada por Diego Milito había presentado una apelación, que no obtuvo respuesta formal.
Finalmente, una reunión entre Milito, Claudio Tapia y el titular de Aprevide destrabó la situación y permitió el regreso del público con aforo completo, aunque con restricciones: no estarán permitidas las banderas ni los instrumentos dentro del estadio. La medida busca evitar nuevas infracciones vinculadas al clima previo de los partidos. Además, desde este año Racing mantiene la política de no vender entradas para no socios, por lo que solo quienes tengan su cuota al día podrán ingresar al Cilindro.
Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura
Sábado 22 de noviembre
- 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
- 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Domingo 23 de noviembre
- 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Lunes 24 de noviembre
- 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
- 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
- 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre
- 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025
- Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
- Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
- Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
- Racing (3°A) vs. River (6°B)
- Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
- Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)
- Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario