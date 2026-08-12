El tremendo chichón de Tiago Palacios tras chocar con un rival: es duda para el clásico

El futbolista de Estudiantes recibió atención médica inmediatamente. La inflamación en la frente era visible, por lo que el cuerpo médico colocó hielo en la zona afectada y evaluó al atacante antes de permitirle regresar al campo.

El entrenador Alexander Medina decidió inicialmente mantenerlo en cancha. Palacios intentó continuar y hasta participó en una acción ofensiva en la que recibió por derecha y envió un centro que encontró a Joaquín Correa. Sin embargo, el dolor no desapareció y la inflamación comenzó a dificultarle la continuidad. Finalmente, el uruguayo se sentó sobre el césped y el cuerpo técnico determinó que no podía seguir.

El Cacique Medina explicó por qué decidió reemplazarlo

La salida de Palacios terminó modificando los planes de Medina. Baltasar Rodríguez ingresó en su lugar y el entrenador también realizó otros movimientos para intentar mantener el funcionamiento ofensivo del equipo. Después del encuentro, el técnico explicó lo sucedido y contó que el delantero había manifestado inicialmente que se encontraba en condiciones de continuar.

"Lo que intentamos, justamente, era darle un poco más de minutos a los dos (Correa y Baltasar). Lamentablemente enseguida que lo ponemos a Joaquín, él (Tiago Palacios) había tenido anteriormente una jugada allá que había quedado con esa situación en la cabeza. Nos dijo que estaba bien pero realmente hicimos el cambio igual y terminó con que a los 6 ó 7 minutos de haber ingresado no estaba realmente bien. Ahí optamos por hacer dos cambios porque sino nos quedaba una ventana sola. Ahí fue el ingreso de Baltasar y Neves", explicó Medina.

¿Tiago Palacios llega al clásico contra Gimnasia?

La gran incógnita para Estudiantes pasa ahora por saber si Palacios podrá jugar el Clásico Platense. El partido ante Gimnasia se disputará el próximo sábado, por lo que el cuerpo médico tendrá pocos días para observar su evolución.

La prioridad será descartar cualquier lesión de mayor complejidad y controlar la evolución de los síntomas derivados del golpe. La presencia del uruguayo no se definirá únicamente por la desaparición de la inflamación, sino también por los resultados de los estudios y la evaluación médica correspondiente.

El panorama deportivo también obliga a Estudiantes a administrar cuidadosamente a sus futbolistas. El empate ante Universidad Católica dejó la serie abierta y el equipo deberá disputar la revancha en Chile con la obligación de conseguir un resultado que le permita avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.