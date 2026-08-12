El tremendo chichón de Tiago Palacios tras chocar con un rival: es duda para el clásico
El delantero de Estudiantes de La Plata chocó contra Jhojan Valencia durante el empate ante Universidad Católica por Copa Libertadores y debió ser reemplazado.
Estudiantes terminó con preocupación más allá del resultado frente a Universidad Católica. Durante el empate 1-1 correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Tiago Palacios sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una importante inflamación en el rostro y tuvo que abandonar el campo de juego en el segundo tiempo.
El episodio ocurrió en el estadio UNO, cuando el delantero uruguayo fue a disputar una pelota aérea y terminó chocando su cabeza contra la de Jhojan Valencia, mediocampista del conjunto chileno. Los dos futbolistas quedaron tendidos sobre el césped, aunque Palacios fue quien recibió el impacto más fuerte y rápidamente comenzó a evidenciar una marcada inflamación en la frente.
La situación generó preocupación en el banco de suplentes y en los hinchas de Estudiantes, especialmente porque el equipo tiene por delante un compromiso de enorme importancia: el clásico platense ante Gimnasia, programado para el próximo sábado.
El fuerte choque de Palacios con Valencia en Estudiantes vs. U. Católica
La acción se produjo a los 57 minutos del encuentro. Estudiantes buscaba aumentar la ventaja luego de haberse puesto 1-0 arriba y tenía una pelota detenida en zona ofensiva que terminó con varios rechazos de la defensa de Universidad Católica. Cuando el balón continuaba cerca del área, Palacios intentó imponerse por arriba. En ese momento se produjo el choque con Valencia y ambos jugadores terminaron en el piso.
El futbolista de Estudiantes recibió atención médica inmediatamente. La inflamación en la frente era visible, por lo que el cuerpo médico colocó hielo en la zona afectada y evaluó al atacante antes de permitirle regresar al campo.
El entrenador Alexander Medina decidió inicialmente mantenerlo en cancha. Palacios intentó continuar y hasta participó en una acción ofensiva en la que recibió por derecha y envió un centro que encontró a Joaquín Correa. Sin embargo, el dolor no desapareció y la inflamación comenzó a dificultarle la continuidad. Finalmente, el uruguayo se sentó sobre el césped y el cuerpo técnico determinó que no podía seguir.
El Cacique Medina explicó por qué decidió reemplazarlo
La salida de Palacios terminó modificando los planes de Medina. Baltasar Rodríguez ingresó en su lugar y el entrenador también realizó otros movimientos para intentar mantener el funcionamiento ofensivo del equipo. Después del encuentro, el técnico explicó lo sucedido y contó que el delantero había manifestado inicialmente que se encontraba en condiciones de continuar.
"Lo que intentamos, justamente, era darle un poco más de minutos a los dos (Correa y Baltasar). Lamentablemente enseguida que lo ponemos a Joaquín, él (Tiago Palacios) había tenido anteriormente una jugada allá que había quedado con esa situación en la cabeza. Nos dijo que estaba bien pero realmente hicimos el cambio igual y terminó con que a los 6 ó 7 minutos de haber ingresado no estaba realmente bien. Ahí optamos por hacer dos cambios porque sino nos quedaba una ventana sola. Ahí fue el ingreso de Baltasar y Neves", explicó Medina.
¿Tiago Palacios llega al clásico contra Gimnasia?
La gran incógnita para Estudiantes pasa ahora por saber si Palacios podrá jugar el Clásico Platense. El partido ante Gimnasia se disputará el próximo sábado, por lo que el cuerpo médico tendrá pocos días para observar su evolución.
La prioridad será descartar cualquier lesión de mayor complejidad y controlar la evolución de los síntomas derivados del golpe. La presencia del uruguayo no se definirá únicamente por la desaparición de la inflamación, sino también por los resultados de los estudios y la evaluación médica correspondiente.
El panorama deportivo también obliga a Estudiantes a administrar cuidadosamente a sus futbolistas. El empate ante Universidad Católica dejó la serie abierta y el equipo deberá disputar la revancha en Chile con la obligación de conseguir un resultado que le permita avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
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